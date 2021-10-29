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Малик и Хадид расстались после того, как Зейн избил маму возлюбленной

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Пятница 29 октября 2021 10:45
Малик и Хадид расстались после того, как Зейн избил маму возлюбленной Джиджи Хадид, Зейн Малик и Иоланда Хадид (фото: РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

В четверг, 28 октября, с тало известно о конфликте в некогда идеальной семье Хадид. 28-летний Зейн Малик якобы ударил 57-летнюю Иоланду Хадид - маму моделей Джиджи и Беллы, о чем она сама заявила прессе. Музыкант поспешил высказаться с опровержением этого факта. На фоне скандала семейная пара рассталась.

Все подробности громкой истории читайте в нашем материле.

"Я категорически отрицаю нанесение ударов Иоланде Хадид, - написал Зейн Малик в социальных сетях. - Ради дочери я отказываюсь сообщать какие-либо подробности".

В своем заявлении Малик выразил надежду, что Иоланда "пересмотрит свои ложные обвинения и перейдет к решению этих семейных проблем в частном порядке". Затем музыкант пролил свет на то, что привело к предполагаемому инциденту между ним и мамой невесты.

Малик и Хадид расстались после того, как Зейн избил маму возлюбленнойЗейн Малик (фото: instagram.com/zayn)

"Как вы все знаете, я частное лицо, и я очень хочу создать безопасное и уединенное место для моей дочери, чтобы она росла. Место, где личные семейные дела не выбрасываются на мировую арену… Стремясь защитить это пространство для нее, я согласился не оспаривать претензии, вытекающие из ссоры, которую я имел с членом семьи моего партнера, который вошел в наш дом, когда моего партнера не было несколько недель назад".

Малик и Хадид расстались после того, как Зейн избил маму возлюбленнойМалик и Хадид расстались после того, как Зейн избил маму возлюбленнойИоланда Хадид с внучкой (фото: instagram.com/yolanda.hadid)

Малик также поделился своим разочарованием тем, что его очевидные проблемы с семьей Джиджи были обнародованы: "Это было и должно оставаться личным делом, но, похоже, на данный момент существует разногласие, и, несмотря на мои усилия по восстановлению мирной семейной среды, это просочилось в прессу.

На фоне скандала отношения Джиджи и Зейна разладились. Как сообщает инсайдер, влюбленные родители больше не вместе. Приоритетом для модели является забота о безопасноти своей и 13-месячной дочери Малика, несмотря на разногласия в семье.

Малик и Хадид расстались после того, как Зейн избил маму возлюбленнойДжиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

"Они сейчас не вместе. Тем не менее, они оба хорошие родители, - рассказал изданию друг семьи. - Они отличные партнеры. Иоланда, конечно, очень защищает Джиджи. Она хочет самого лучшего для своей дочери и внучки".

Ранее Джиджи подробно рассказала о родах и материнстве.

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