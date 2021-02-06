Мама Босс: дерзкая Надя Дорофеева покорила необычной смелой деталью гардероба

Надя Дорофеева умеет вызвать интерес сетевой публики не только своим творчеством и зарисовками из частной жизни, но и образами, которые тут же стремится повторить ее армия поклонниц. В этот раз певица решила представать в дерзком луке и немного покуражиться на камеру в компании коллег.

Надя снялась для нового поста в Instagram в дерзком "крутом" образе: белоснежном топе, широких штанах с высокой талией и лямками и оригинальной обуви – розовых меховых босоножках на широком устойчивом каблуке. Еще один акцент смелого лука – трендовая розовая атласная панама.

Вместе с певицей на снимке позируют участники группы U_C, входящей в состав лейбла MOZGI (двое из них входят в одноименный коллектив) - Рус (CAZE), Эд (DRED ) и Жора (G).

Надя Дорофеева позировала в дерзком образе (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Я на цыпочках, типули на тапочках", - подписала дерзкое фото Надя. Самые наблюдательные поклонники заверили, что эти же меховые босоножки можно увидеть в клипе "Время и Стекло" на песню "Навернопотомучто".

К слову, как-то певица признавалась, что некоторые детали образа после съемок забирает в свой гардероб, если вещь произвела на нее впечатление. Кстати, меховые тапочки стали необычным трендом 2021 года. Их можно встретить в новом лукбуке Balenciaga сезона весна-лето 2021, Gabriela Hearst и Molly Goddard. А вот в прошлом году меховые туфли и босоножки можно было увидеть в коллекциях Miu Miu, Emilia Wickstead, Eckhaus Latta, Off-White и даже Louis Vuitton.

Поклонники по достоинству оценили "четкое" фото и смелый образ Нади.

На стиле

Mama Boss and children! (Мама босс и ее дети)

Блин, ну босоножки вообще отпад

Туфли зачет

Очень четко и кайфово

Это безумно круто

Каблуки то что надо

Хочу такие тапочки

Боже, эти каблы

Крутышка

К слову, этим же составом артисты снялись в нескольких коротких роликах формата Tik Tok.