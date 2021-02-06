ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мама Босс: дерзкая Надя Дорофеева покорила необычной смелой деталью гардероба

Новина українською → Суббота 06 февраля 2021 11:09
Мама Босс: дерзкая Надя Дорофеева покорила необычной смелой деталью гардероба Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофеева умеет вызвать интерес сетевой публики не только своим творчеством и зарисовками из частной жизни, но и образами, которые тут же стремится повторить ее армия поклонниц. В этот раз певица решила представать в дерзком луке и немного покуражиться на камеру в компании коллег.

Надя снялась для нового поста в Instagram в дерзком "крутом" образе: белоснежном топе, широких штанах с высокой талией и лямками и оригинальной обуви – розовых меховых босоножках на широком устойчивом каблуке. Еще один акцент смелого лука – трендовая розовая атласная панама.

Вместе с певицей на снимке позируют участники группы U_C, входящей в состав лейбла MOZGI (двое из них входят в одноименный коллектив) - Рус (CAZE), Эд (DRED ) и Жора (G).

Мама Босс: дерзкая Надя Дорофеева покорила необычной смелой деталью гардероба

Надя Дорофеева позировала в дерзком образе (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Я на цыпочках, типули на тапочках", - подписала дерзкое фото Надя. Самые наблюдательные поклонники заверили, что эти же меховые босоножки можно увидеть в клипе "Время и Стекло" на песню "Навернопотомучто".

К слову, как-то певица признавалась, что некоторые детали образа после съемок забирает в свой гардероб, если вещь произвела на нее впечатление. Кстати, меховые тапочки стали необычным трендом 2021 года. Их можно встретить в новом лукбуке Balenciaga сезона весна-лето 2021, Gabriela Hearst и Molly Goddard. А вот в прошлом году меховые туфли и босоножки можно было увидеть в коллекциях Miu Miu, Emilia Wickstead, Eckhaus Latta, Off-White и даже Louis Vuitton.

Поклонники по достоинству оценили "четкое" фото и смелый образ Нади.

  • На стиле
  • Mama Boss and children! (Мама босс и ее дети)
  • Блин, ну босоножки вообще отпад
  • Туфли зачет
  • Очень четко и кайфово
  • Это безумно круто
  • Каблуки то что надо
  • Хочу такие тапочки
  • Боже, эти каблы
  • Крутышка

К слову, этим же составом артисты снялись в нескольких коротких роликах формата Tik Tok.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Надя Дорофеева
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Авария на железной дороге под Днепром: все подробности
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Авария на железной дороге под Днепром: все подробности