Станет мамой в четвертый раз: Миллу Йовович заподозрили в беременности

Многочисленная армия поклонников голливудской актрисы Миллы Йовович обсуждают новость, что актриса беременна четвертым ребенком.

Поводом для таких слухов стал выход 46-летней знаменитости в свет: звезда посетила церемонию Гильдии визажистов и стилистов по волосам в Беверли-Хиллз, где и "засветила" якобы беременный животик.

Беременна или нет? (фото: instagram.com/millajovovich)

Актриса пришла на мероприятие в платье свободного кроя, но поклонники уверены: скоро у любимой актрисы появится еще один малыш.

В ожидании братика или сестрички (фото: instagram.com/millajovovich)

Сейчас Милла Йовович замужем за американским режиссером Полом Андерсоном, с которым познакомилась на съемках фильма "Обитель зла". Супруги уже воспитывают троих дочерей Эвер Габо, Дэшилл Иден и Ошин Ларк.