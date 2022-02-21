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Станет мамой в четвертый раз: Миллу Йовович заподозрили в беременности

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Понедельник 21 февраля 2022 14:39
Станет мамой в четвертый раз: Миллу Йовович заподозрили в беременности Звезду заподозрили в беременности (фото: instagram.com/millajovovich)
Автор: RBC.UA

Многочисленная армия поклонников голливудской актрисы Миллы Йовович обсуждают новость, что актриса беременна четвертым ребенком.

Поводом для таких слухов стал выход 46-летней знаменитости в свет: звезда посетила церемонию Гильдии визажистов и стилистов по волосам в Беверли-Хиллз, где и "засветила" якобы беременный животик.

Станет мамой в четвертый раз: Миллу Йовович заподозрили в беременностиБеременна или нет? (фото: instagram.com/millajovovich)

Актриса пришла на мероприятие в платье свободного кроя, но поклонники уверены: скоро у любимой актрисы появится еще один малыш.

Станет мамой в четвертый раз: Миллу Йовович заподозрили в беременности

В ожидании братика или сестрички (фото: instagram.com/millajovovich)

Сейчас Милла Йовович замужем за американским режиссером Полом Андерсоном, с которым познакомилась на съемках фильма "Обитель зла". Супруги уже воспитывают троих дочерей Эвер Габо, Дэшилл Иден и Ошин Ларк.

Раньше в беременности "заподозрили" Кендал Дженнер.

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