"Мама подписала отказ": Приходько вспомнила о переломном этапе жизни и перенесенной боли

Настасия Приходько – многодетная мама. Третью беременность и появление на свет сына Луки она тщательно скрывала. Певица позже поделилась своими эмоцими и страхами , и пояснила, почему не спешила афишировать перенены в жизни. Артистка очень любит своих детей, и открыо говорит об этом. Так, 1 июня дочь Анастасии, Нана, праздновала день рождения.

Звездная мама показала в Instagram уникальные архивные фото с девочкой и рассказала о своем непростом, но счастливом материнстве и первой встрече с малышкой.

Анастасия впервые стала мамой в 22 года – от бизнесмена Нурика Кухилавы она родила дочь Нану. Тогда молодая певица еще не до конца осознавала, что с ней происходит, но родов "ждала как маны небесной".

Всю беременность она мучилась от жуткого токсикоза, ситуацию усугубляли плотный рабчий график и гастроли. На финише беременности желание у артистки было одно – побыстрее родить.

Анастасия показала уникальные фото с доченькой (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Я не знала еще тогда, что меня ждет 12 часов адской боли, от которой я буду терять сознание в буквальном смысле. Моя мама, вместо меня, подписала отказ на все виды обезболивания, в том числе и эпидуралку, мотивируя тем, что "я должна понять, что такое роды, и тогда ребенок будет мне важен и я осознаю его"! Конечно, это не правильно, каждому свое!" - убеждена Анастасия.

Она считает, что способ появления ребенка на свет не лишает женщину звания мамы и не влияет на степень материнского счастья, а любовь к малышу не пропорциональна количеству пережитой боли.

Материнство изменило жизнь артистки (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Я ползала, ругалась, кричала так, что прибегали врачи с соседних этажей", - вспоминает Приходько.

К слову, свою старшую дочь она называет "Чипи", и объясняет, откуда взялось это домашнее прозвище.



Анастасия считает дочь настоящим чемпионом (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Она моя Чемпион! Вы представляете, сколько всего прошла эта малышка, прежде, чем появиться на свет и подарить мне это ощущение самого большого счастья!" - заверяет счастливая многодетна мама.

"Я увидела ее, и поняла, что ради нее, я готова была бы еще не раз пройти такую боль!" - подытожила артистка.