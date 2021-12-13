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Кто из них мама? Риз Уизерспун с дочкой вышли в свет в мини-платьях, и их не отличишь

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Понедельник 13 декабря 2021 11:17
Кто из них мама? Риз Уизерспун с дочкой вышли в свет в мини-платьях, и их не отличишь Риз Уизерспун и ее дочь (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: RBC.UA

Риз Уизерспун и ее дочь Ава очень похожи. А потому, когда мама с дочкой совершают светские выходы, публика замирает от умиления. В этот раз звездная семья появилась на премьере мультфильма "Зверопой 2" в Лос-Анджелесе и как всегда вызвала восторг.

На светском событии также отметились Мэттью Макконахи, Скарлетт Йоханссон и другие знаменитости, которые принимали участие в озвучке мультфильма.

На премьеру многие пришли вместе с родными. Так, Риз Уизерспун позировала на фотоколле с мужем, сыновьями и дочерью Авой.

Кто из них мама? Риз Уизерспун с дочкой вышли в свет в мини-платьях, и их не отличишьКто из них мама? Риз Уизерспун с дочкой вышли в свет в мини-платьях, и их не отличишьКто из них мама? Риз Уизерспун с дочкой вышли в свет в мини-платьях, и их не отличишь

Гости премьеры (фото: instagram.com/singmovie)

Сама актриса была одета в клетчатое платье от Carolina Herrera, расшитое пайетками. Завершили ее образ красные лодочки. Ава была одета в бархатное черное платье с белым воротником, скромность которого "перебивал" внушительный вырез на груди, а завершила все черными босоножками.

45-летняя актриса и ее 21-летняя дочь выглядели обворожительно. От звездной мамы девушку отличала разве что прическа - она перекрасила волосы в розовый цвет. В сети, как всегда, отметили их схожесть, а также удивились, что юная девушка и зрелая женщина выглядят одинаково прекрасно.

Читайте также, кто еще из дочерей звездных мам унаследовал их редкую красоту.

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