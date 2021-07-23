MamaRika показала большой живот в забавном видео: могу разродиться в любой момент
Беременная певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая недавно призналась, что они с мужем ожидают мальчика, поделилась забавным видео. Артистка показала внушительный живот и призналась, что может начать рожать в любой момент.
Милый ролик исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.
MamaRika позирует на камеру в черном топе и зеленых брюках и рубашке, демонстрируя округлый живот на 37-й неделе беременности.
Она смешно стучит пальцами по животу и "обращается" к его жителям, интересуясь, как скоро они "съедут", ведь договаривались только на 9 месяцев.
"З дня на день…Ам…тут таке діло, лікар нам сказав, шо в любий момент можемо розродитися. І Мамка тепер на ізмєні: мені здається, шо любий симптом - це воно", - поделилась будущая мама.
Фолловеры заверили певицу, что начало родов она ни с чем не перепутает, и пожелали ей терпения и здоровья в комментариях.
- Когда начнется, ни с чем не перепутаете
- Усе буде добре!
- Ще трішки
- Лев будет наверно
- Мені так само казали... але народила на 42 тижні
- Когда начнётся, Вы точно поймёте ,что - ЭТО ОНО, НАЧАЛО. Не сравнится ни с одним симптомом. Лучше расслабьтесь и наслаждайтесь пока сном
- Коли наступить момент пологів, то ви це будете розуміти, це не сплутаєш
- Здоровья вам!
- Якщо що, ви відразу зрозумієте. Панікувати не треба. Все буде добре.
- Я на такій ізмені проходила з 37 по 42. І так два рази,.поки не стимульнули, діла не було
К слову, MamaRika и ее муж Сергей Середа решили рожать в частном роддоме. Так как пара живет в Одессе, то они планируют ехать в Киев, ведь в Южной Пальмире все медучреждения такого типа - государственные. Также будущие родители приняли решение не следовать моде и отказаться от партнерских родов.