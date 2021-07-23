MamaRika показала большой живот в забавном видео: могу разродиться в любой момент

Беременная певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая недавно призналась, что они с мужем ожидают мальчика , поделилась забавным видео. Артистка показала внушительный живот и призналась, что может начать рожать в любой момент.

Милый ролик исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram .

MamaRika позирует на камеру в черном топе и зеленых брюках и рубашке, демонстрируя округлый живот на 37-й неделе беременности.

Она смешно стучит пальцами по животу и "обращается" к его жителям, интересуясь, как скоро они "съедут", ведь договаривались только на 9 месяцев.

"З дня на день…Ам…тут таке діло, лікар нам сказав, шо в любий момент можемо розродитися. І Мамка тепер на ізмєні: мені здається, шо любий симптом - це воно", - поделилась будущая мама.

Фолловеры заверили певицу, что начало родов она ни с чем не перепутает, и пожелали ей терпения и здоровья в комментариях.