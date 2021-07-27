MamaRika снялась полностью обнаженной на 9 месяце беременности
Украинская певица MamaRika, которая скоро впервые станет мамой, поделилась откровенной фотографией.
В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором запечатлена полностью обнаженной.
32-летняя Анастасия Кочетова (настоящее имя артистки, - прим.ред.) сейчас на 9-м месяце беременности. На фото она позирует боком к камере, выставив вперед одну ногу.
Одной рукой MamaRika прикрывает грудь, а другой трогательно поддерживает свой большой животик. На одно плечо она накинула коричневый плащ.
Беременная MamaRika позировала без одежды (фото: instagram.com/mamarika_official)
Она поблагодарила свое тело за выдержку и отметила, что все женщины - супергерои.
"Хочу подякувати своєму тілу за витримку, за те, шо всі 9 місяців у дискомфорті, зараз навіть у болі. І при цьому воно абсолютно прекрасне зі всіма нерівностями, розтяжками, зайвими кг. Зовсім скоро воно дасть нове життя світові. Жінки - ви супергерої! Ніколи про це не забувайте", - трогательно написала певица.
Подписчики желают Насте легких родов и восхищаются ее красотой и нежностью в комментариях.
- Нереально красивая
- Пусть роды пройдут успешно
- Краса жінки при надії
- Это очень красиво
- Шикарна
- Красунечка
- Це ідеальне тіло, фігура....яка підходить всім жінкам
- Ви - прекрасні
- Яка гарна фігура, легких пологів
- Естетично, я балдєжую
- Очень красивое фото
- Яка ж ви красива та ніжна
Напомним, ранее MamaRika показала большой живот в забавном видео и призналась, что в любой момент может начать рожать.