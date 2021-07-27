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MamaRika снялась полностью обнаженной на 9 месяце беременности

Новина українською →
Вторник 27 июля 2021 16:29
MamaRika снялась полностью обнаженной на 9 месяце беременности MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица MamaRika, которая скоро впервые станет мамой, поделилась откровенной фотографией.

В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором запечатлена полностью обнаженной.

32-летняя Анастасия Кочетова (настоящее имя артистки, - прим.ред.) сейчас на 9-м месяце беременности. На фото она позирует боком к камере, выставив вперед одну ногу.

Одной рукой MamaRika прикрывает грудь, а другой трогательно поддерживает свой большой животик. На одно плечо она накинула коричневый плащ.

MamaRika снялась полностью обнаженной на 9 месяце беременности

Беременная MamaRika позировала без одежды (фото: instagram.com/mamarika_official)

Она поблагодарила свое тело за выдержку и отметила, что все женщины - супергерои.

"Хочу подякувати своєму тілу за витримку, за те, шо всі 9 місяців у дискомфорті, зараз навіть у болі. І при цьому воно абсолютно прекрасне зі всіма нерівностями, розтяжками, зайвими кг. Зовсім скоро воно дасть нове життя світові. Жінки - ви супергерої! Ніколи про це не забувайте", - трогательно написала певица.

Подписчики желают Насте легких родов и восхищаются ее красотой и нежностью в комментариях.

  • Нереально красивая
  • Пусть роды пройдут успешно
  • Краса жінки при надії
  • Это очень красиво
  • Шикарна
  • Красунечка
  • Це ідеальне тіло, фігура....яка підходить всім жінкам
  • Ви - прекрасні
  • Яка гарна фігура, легких пологів
  • Естетично, я балдєжую
  • Очень красивое фото
  • Яка ж ви красива та ніжна

Напомним, ранее MamaRika показала большой живот в забавном видео и призналась, что в любой момент может начать рожать.

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певец MamaRika
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