MamaRika снялась полностью обнаженной на 9 месяце беременности

В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором запечатлена полностью обнаженной.

32-летняя Анастасия Кочетова (настоящее имя артистки, - прим.ред.) сейчас на 9-м месяце беременности. На фото она позирует боком к камере, выставив вперед одну ногу.

Одной рукой MamaRika прикрывает грудь, а другой трогательно поддерживает свой большой животик. На одно плечо она накинула коричневый плащ.

Беременная MamaRika позировала без одежды (фото: instagram.com/mamarika_official)

Она поблагодарила свое тело за выдержку и отметила, что все женщины - супергерои.

"Хочу подякувати своєму тілу за витримку, за те, шо всі 9 місяців у дискомфорті, зараз навіть у болі. І при цьому воно абсолютно прекрасне зі всіма нерівностями, розтяжками, зайвими кг. Зовсім скоро воно дасть нове життя світові. Жінки - ви супергерої! Ніколи про це не забувайте", - трогательно написала певица.

Подписчики желают Насте легких родов и восхищаются ее красотой и нежностью в комментариях.