ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мамин ангел: Ева Лонгория покорила сеть красотой подросшего сына

Новина українською → США, Среда 31 марта 2021 21:10
Мамин ангел: Ева Лонгория покорила сеть красотой подросшего сына Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Ева Лонгория показала новое видео со своим подросшим сыном Санти. Актриса заставила сеть восхищаться его красотой

В очаровательном ролике Санти, которому летом исполнится 3 года, заливисто смеется. Малыш только проснулся, он сидит в кроватке в милой голубой пижаме. Как обычно, сын Евы ничуть не стесняется наведенной на него камеры. Даже напротив - он с удовольствием заигрывает с ней. Наверняка ребенок пойдет по стопам своей харизматичной мамы!

Ева порадовала видео с сыном (видео: instagram.com/evalongoria)

"Это утренний смех для меня", - написала Лонгория и поставила эмодзи, желая выразить свое очарование. Не менее очарованы были и ее подписчики, которые просто завалили Еву приятными словами.

"О боже, я люблю его так сильно. Что за прекрасный возраст", "Разве он не самый лучший? Я так скучала по этому!", "Утренняя музыка, что за подарок!", "Он вырос таким большим", "Очень красивый", "Словно ангел", "Хорошенький", "Я удивлена, что он все еще в кроватке. Мой альпинист все время вылезает", - делятся фанаты своими мыслями и опытом.

Ранее Ева очаровала фанов безупречным и по-прежнему молодым внешним видом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса преступления актриса мама модель Ева Лонгория
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Локдаун в Киеве: кто сможет ездить по спецпропускам и как их получить
Локдаун в Киеве: кто сможет ездить по спецпропускам и как их получить