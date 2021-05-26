Мамина копия: новое фото сына Меган Маркл и принца Гарри вызвало жаркие споры в сети

Внешность сына Меган Маркл и принца Гарри по-прежнему волнует сердца фанатов. Так, новое фото Арчи вызвало жаркие споры в сети.

Снимок, заимствованный из документального фильма "Я, которого вы не видите", был опубликован в сети Twitter .

На фотографии двухлетний сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи сидит на качелях во дворе их семейного дома в Монтесито. Любопытные пользователи тут же провели небольшое расследование и нашли детский снимок Меган. В результате сравнения оказалось, что дети невероятно похожи. Многие отметили, что Арчи напоминает Меган даже больше, чем на Гарри.

Ребенок вызывает жаркие дискуссии (фото: instagram.com/sussexroyal)

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что Арчи унаследовал немало отцовских качеств. К примеру, его рыжие волосы.

Меган Маркл в детстве и ее сын (фото: скрин https://twitter.com/troubleshade)

Напомним, уже совсем скоро герцоги Сассекские ожидают появления на свет своего второго ребенка. В ближайшие недели у 39-летней Меган Маркл и 36-летнего принца Гарри родится дочь.