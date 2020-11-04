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Мамина замена: Милла Йовович восхитила сеть красотой дочери-именинницы

Новина українською → Среда 04 ноября 2020 19:32
Мамина замена: Милла Йовович восхитила сеть красотой дочери-именинницы Старшая дочь Миллы Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)
Автор: Lite

Актриса трогательно поздравила дочь

Милла Йовович обожает всех своих детей и старается выразить им свою любовь при каждом удобном случае. Но сегодня все внимание звездной мамы на себя взяла старшая сестра Эвер Гарбо. Девочка отмечает 13, и по такому поводу Милла Йовович сделала трогательный пост у себя в Instagram.

Мамина замена: Милла Йовович восхитила сеть красотой дочери-именинницыМамина замена: Милла Йовович восхитила сеть красотой дочери-именинницыМамина замена: Милла Йовович восхитила сеть красотой дочери-именинницыМамина замена: Милла Йовович восхитила сеть красотой дочери-именинницыМамина замена: Милла Йовович восхитила сеть красотой дочери-именинницыЭвер Гарбо исполнилось 13 (фото: instagram.com/evergaboanderson)

Милла опубликовала фото именинницы, а также короткий ролик, где Эвер открывает подарки и просто сияет от счастья. "С Днем Рождения @evergaboanderson!! Какое счастье быть твоими родителями! Это были самые веселые и захватывающие 13 лет в моей жизни! Ты всегда заставляешь всех вокруг улыбаться и проводить время лучше всех. Ты такое волшебное существо, ты действительно замаскированный единорог, и мы так тебя обожаем!! Спасибо @chrissbrenner за фотографии!", - написала счастливая мама своему ребенку.

Больше фото появилось на официальной странице девочки в сети, которую ведут ее родители. Здесь есть кадры с папой, а также сестрой Эвер. Посты набрали огромное количество комментариев и поздравлений. Многие отметили, что Эвер Гарбо стала совсем взрослой. А также - что она растет настоящей красавицей и точно станет маминой заменой на экране. Напомним, девочка уже достигла немалых успехов в киноиндустрии.

Ранее мы писали, что Милла умиляла сеть снимками младших дочек, которые также очень похожи на саму Йовович, а также на ее супруга Пола Андерсона.

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