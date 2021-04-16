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Мамино счастье: Анастасия Приходько растрогала видео с новорожденным малышом

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 10:36
Мамино счастье: Анастасия Приходько растрогала видео с новорожденным малышом Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Lite

Анастасия Приходько изрядно поразила всех, признавшись, что стала мамой в третий раз. Свою беременность певица тщательно скрывала, однако сейчас начинает потихоньку делиться информацией и уже познакомила поклонников с малышом. Теперь же артистка поделилась невероятно нежным видео с новорожденным.

Трогательный видеоролик она опубликовала в своем Instagram.

На видео Приходько лежит в кровати, а ребенок сверху на ней. Певица нежно обнимает и целует малыша, улыбаясь на камеру.

"Мамина любовь. Мамина радость. Мамино счастье. Нет ничего ароматнее в мире, чем запах младенца. Мне кажется, мама запоминает его на всю жизнь, согласны?" - поделилась эмоциями звездная мама.

Анастасия Приходько показала трогательное видео с третьем ребенком (видео: instagram.com/prykhodko_official)

Умиленные подписчики засыпали Анастасию поздравлениями и теплыми словами.

  • Милашество зашкаливает!
  • Это самое прекрасное
  • Це крутоооо, вітаю вас
  • Маленькое ЧУДО!
  • Вітаю!!! Яке це щастя!!!
  • Хлопчик
  • Сладость мамина, как это мило
  • Тебе очень идёт материнство, очень рад за тебя
  • Красотульки две
  • Які ви милі
  • Я поздравляю Вас с этим чудом!!!! Будьте здоровы и пусть у Вас все будет хорошо

К слову, певица пока что не раскрывает пол малыша. Однако в одном из комментариев певица Оля Полякова написала, что это мальчик.

Напомним, ранее Анастасия Приходько взорвала сеть нежным беременным фото и рассекретила вес после третьих родов.

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