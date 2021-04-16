Мамино счастье: Анастасия Приходько растрогала видео с новорожденным малышом

Анастасия Приходько изрядно поразила всех, признавшись, что стала мамой в третий раз. Свою беременность певица тщательно скрывала, однако сейчас начинает потихоньку делиться информацией и уже познакомила поклонников с малышом . Теперь же артистка поделилась невероятно нежным видео с новорожденным.

На видео Приходько лежит в кровати, а ребенок сверху на ней. Певица нежно обнимает и целует малыша, улыбаясь на камеру.

"Мамина любовь. Мамина радость. Мамино счастье. Нет ничего ароматнее в мире, чем запах младенца. Мне кажется, мама запоминает его на всю жизнь, согласны?" - поделилась эмоциями звездная мама.

Анастасия Приходько показала трогательное видео с третьем ребенком (видео: instagram.com/prykhodko_official)

Умиленные подписчики засыпали Анастасию поздравлениями и теплыми словами.

Милашество зашкаливает!

Это самое прекрасное

Це крутоооо, вітаю вас

Маленькое ЧУДО!

Вітаю!!! Яке це щастя!!!

Хлопчик

Сладость мамина, как это мило

Тебе очень идёт материнство, очень рад за тебя

Красотульки две

Які ви милі

Я поздравляю Вас с этим чудом!!!! Будьте здоровы и пусть у Вас все будет хорошо

К слову, певица пока что не раскрывает пол малыша. Однако в одном из комментариев певица Оля Полякова написала, что это мальчик.