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Мамины птенчики: Дженнифер Лопес растрогала милым фото с подросшими детьми

Новина українською → Понедельник 07 декабря 2020 18:18
Мамины птенчики: Дженнифер Лопес растрогала милым фото с подросшими детьми Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженнифер Лопес не только успешная певица, актриса и всемирно известный секс-символ, а и мама. И эта ипостась для знаменитости, пожалуй, самая главная. Дженнифер не раз рассказывала, что семье старается уделять максимум времени. И несколько часов назад доказала это милым фото.

Мамины птенчики: Дженнифер Лопес растрогала милым фото с подросшими детьмиДженнифер Лопес с детьми (фото: instagram.com/jlo)

Лопес выложила в сеть новое фото, на котором позирует с 12-летними двойняшками Эммой и Максом. Ребята, которые уже почти взрослые, удобно расположились рядом с Дженнифер. Мальчик на коленях у мамы, а девочка - рядом в кресле. Певица нежно обнимает детей, прижимая к себе. Счастливое семейное фото Лопес подписала искренне и от души, чем невероятно растрогала фанатов.

"Мне нравится, что они все еще хотят сидеть у мамы на коленях! Удачной субботы", - написала она под. "Как мило", "Чистая любовь", "Лучшие", "Нет ничего лучше", "Боже, это так невероятно", "Ох, эта семья", "Мое сердце, о боже", "Мило", "Прекрасна", "Ох, ты просто сделала мой день, счастливых выходных тебе и твоей семье", "Ребята, вы невероятно милые", "Они всегда будут мамины малыши", - отозвались фанаты знаменитой семьи.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес приняла участие в смелой фотосесии, где предстала полностью обнаженной.

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