Все в маму: Деми Мур растрогала сеть красотой взрослых дочерей на новом семейном фото

Актриса показала редкий снимок

Деми Мур часто делится семейными фото, на которых фигурируют все члены ее семьи. В ее блоге в сети Instagram есть масса снимков с различных торжеств и карантинных будней. Часто вместе с детьми позирует и отец семейства - Брюс Уиллис.

Деми в дочками (фото: instagram.com/demimoore)

Но в этот раз голливудская звезда посвятила пост в Instagram только своим дочкам.

На новом фото, сделанном ранее, позирует сама Деми, а также трое ее дочерей: 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 26-летняя Талулла. Все они запечатлены на прогулке посреди леса. Мур одета в джинсовый комбинезон, а девушки в летние платья. Все четверо невероятно похожи между собой, от чего и без того очаровательная картинка выглядит просто идиллической.

"Благодарна за моих девочек. Надеюсь, у всех были отличные праздничные выходные!", - написала Деми под постом.

Деми и Брюс в молодости (фото: instagram.com/demimoore)

Фанаты, которые просто обожают подобные фото актрисы, буквально взорвали ее страницу многочисленными комментариями. "Прекрасны внутри и снаружи", "Все такие красивые", "Восхитительные", "Прекрасное фото", "Прекрасные леди", "Милое семейное фото", "Каждая из вас красавица!", "Изумительное фото", - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что новая жена Брюса Уиллиса показала редкое фото с детьми.