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Все в маму: Ким Кардашьян показала новое фото с дочерьми-красавицами

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США, Вторник 10 августа 2021 15:27
Все в маму: Ким Кардашьян показала новое фото с дочерьми-красавицами Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян запостила целую серию фото с детьми, а также сестрой Хлое. Кадры сделаны на семейном отдыхе и передают атмосферу радости и веселья.

Фото были опубликованы в insta-блоге Ким и собрали массу позитивных реакций от фанатов. Особенно умилили подписчиков снимки с подросшими дочерьми.

На снимке Ким позирует в кинотеатре, обнимая девочек, которые разместились по обе руки от мамы. Они одеты в серебристо-синие костюмы. Норт, которая обожает эксперименты со стилем, сделала себе мелкие африканские косы, а также слегка накрасила брови и глаза. Младшей Чикаго волосы собрали в высокую прическу.

Сама Ким предстала в образе, словно списанном из блокбастера о wonderwoman. Черный комбинезон с перчатками, коса в духе Лары Крофт в исполнении Анджелины Джоли, узкие очки… Все трое смотрятся мило и невероятно стильно. Поклонники не смогли не отметить, как выросли девочки и какими красивыми они становятся с возрастом.

Все в маму: Ким Кардашьян показала новое фото с дочерьми-красавицамиВсе в маму: Ким Кардашьян показала новое фото с дочерьми-красавицамиВсе в маму: Ким Кардашьян показала новое фото с дочерьми-красавицамиВсе в маму: Ким Кардашьян показала новое фото с дочерьми-красавицамиКим Кардашьян с детьми и сестрой (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напоминаем, Ким Кардашьян воспитывает четырех детей, которые появились на свет в браке с Канье Уэстом. Страших - Норт и Сейнта - звездная дива родила сама, а младших - Чикаго и Псалма - родила паре суррогатная мать. Сейчас все они живут с мамой, а Канье Уэст может навещать их в любой момент. Пара достигла согласия в вопросе воспитания детей, даже несмотря на непростой развод.

Также мы писали, что младшая сестра Кайли показала горячие фото топлес.

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