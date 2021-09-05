Мамы имеют право лениться: Лилия Ребрик рассекретила свои способы перезагрузки

Лилия Ребрик - успешная телеведущая и актриса, любящая жена и заботливая мать. Она регулярно восхищает поклонников своей энергичностью и делится советами на все случаи жизни. Однако, как призналась звезда, отдых и перезагрузка иногда нужны и ей - как и каждой маме.

На своей странице в Instagram артистка поделилась уютным домашним кадром и раскрыла свои способы немного полениться и передохнуть от ежедневных забот.

На фото Лилия в джинсовой куртке сидит за столом в саду с чашечкой кофе и куском торта.

Лилия Ребрик рассказала, что помогает ей расслабиться и отдохнуть (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Звезда отметила, что каждая мама имеет право отдохнуть и немного полениться и найти немного времени на себя.

"4 сентября день ленивых мам в США! Не знаю, как там американские мамочки, а украинские точно устают так, что.... короче говоря, настолько, что такого не пожелаешь! А потому нам тоже просто необходим такой праздник! Мамы могут и имеют ПРАВО лениться! Я имею в виду не только всевозможные технические штуки (вроде посудомойки, робота-пылесоса) или там заказ онлайн и доставка продуктов, когда совсем нет сил и времени. Я имею в виду некие методы перезагрузки себя самой, способы полениться", - поделилась Ребрик.

Ведущая рассекретила, что помогает ей выдохнуть и отключиться от проблем и хлопот.



"Я, например, люблю спрятаться от всех своих "мамских" дел в теплой ванне минут на 20, включаю себе музыку, релаксирую, отключаюсь от всех проблем и мыслей. И даже безразлично, что игрушки разбросаны или посуда со стола до конца не убрана. Если нет на это сил, то я их и не ищу! А бывает, заберу Дикси на улицу под предлогом "срочно выгулять" и сижу на улице, дышу - перезагружаю свои мысли. Или чашка кофе с чем-то сладеньким без зазрения совести", - рассказала Лилия.