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Манящая Тина Кароль соблазнила постельным фото: "растапливаешь нежностью"

Новина українською →
Вторник 20 июля 2021 15:38
Манящая Тина Кароль соблазнила постельным фото: "растапливаешь нежностью" Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвия Агаркова

Тина Кароль умеет взволновать сетевую адудиторию эстетическими и одновременно соблазнительнымми фотосетами. Украинская поп-дива пленят чувственностью, женственностью и сексуальностью, что никакне может укрыться от глаз ее преданных поклоников. Недаво она устроила зрелищный фотосет в нежнно-салатовом топе и покорила игривыми кадрами.

В этот раз Тина решила побаловать фанов нежным постельным фото, которое опубликовала в Instagram.

Певица нежится среди белоснежных простыней. На ней белая водолазка, подчеркнувшая волнительные изгибы. Тина томно позирует и призывно смотрит в камеру из-под длинных густых ресниц. Положение рук, эффект отсутствия макияжа и влажный блеск на губах придают образу особую чувственность.

"Ніжно- не ніжно, але люби..." - оставила в качестве подписи Тина слова из своего хита.

Манящая Тина Кароль соблазнила постельным фото: &quot;растапливаешь нежностью&quot;

Тина Кароль обожгла чувственной нежностью (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники артистки тут же ринулись осыпать ее комплиентами.

  • Волшебная! Вы красотка!
  • Наша нежная
  • Красиво
  • Королева всего мира
  • Волшебная
  • Растапливаешь нежностью
  • Невероятная
  • Нереальная
  • Как всегда, шикарная
  • Манящая
  • Неземная

Напомним, что ранее Тина Кароль устроила провокационный голый фотосет с питоном. Таким образом она анонсировала выход клипа на песню "Красиво". К слову, в самом видео обнаженных сцен нет, а очень откровенным было лишь промо музыкальной новинки.

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Тина Кароль
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