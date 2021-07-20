Манящая Тина Кароль соблазнила постельным фото: "растапливаешь нежностью"

Тина Кароль умеет взволновать сетевую адудиторию эстетическими и одновременно соблазнительнымми фотосетами. Украинская поп-дива пленят чувственностью, женственностью и сексуальностью, что никакне может укрыться от глаз ее преданных поклоников. Недаво она устроила зрелищный фотосет в нежнно-салатовом топе и покорила игривыми кадрами.

В этот раз Тина решила побаловать фанов нежным постельным фото, которое опубликовала в Instagram .

Певица нежится среди белоснежных простыней. На ней белая водолазка, подчеркнувшая волнительные изгибы. Тина томно позирует и призывно смотрит в камеру из-под длинных густых ресниц. Положение рук, эффект отсутствия макияжа и влажный блеск на губах придают образу особую чувственность.

"Ніжно- не ніжно, але люби..." - оставила в качестве подписи Тина слова из своего хита.

Тина Кароль обожгла чувственной нежностью (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники артистки тут же ринулись осыпать ее комплиентами.