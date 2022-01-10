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Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки "Золотого глобуса"

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Понедельник 10 января 2022 16:21
Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки "Золотого глобуса" Леди Гага (фото: instagram.com/goldenglobes)
Автор: Ольга Турчаникова

79-я церемония награждения премии "Золотой глобус" прошла в непривычном формате – без красной дорожки и телетрансляции.

Награды были вручены в тесном кругу закрытой вечеринки в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, где присутствовали только избранные члены жюри и лауреаты.

Истинные любители кинопремий, пожалуй, слегка расстроились – обсуждение нарядов гостей уже стало таким же привычным делом, как и работ победителей.

Поэтому мы решили утолить жажду роскошных образов, пройдясь по церемониям прошлых лет и собрав самые яркие образы знаменитостей. Любуемся!

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Ева Лонгория, 2011 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Дженнифер Лоуренс, 2013 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;

Бриттани Мерфи, 2004 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, 2004 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Куин Латифа, Скалетт Йоханссон, 2004 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Вайнона Райдер, 2017 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Риз Уизерсупн (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Дженнифер Энистон и Джастин Теру (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Джессика Честейн (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Керри Вашингтон и Холли Берри, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Марго Робби и Тоня Хардинг, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Джессика Бил и Джастин Тимберлейк, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Пенелопа Крус, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Леди Гага, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Эмили Блант, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Джамила Джамил, Мэнни Хасинто, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Кристен Белл, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;Джемма Чан, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки &quot;Золотого глобуса&quot;

Марго Робби, 2021 (фото: instagram.com/goldenglobes)

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