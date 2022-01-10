Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки "Золотого глобуса"
79-я церемония награждения премии "Золотой глобус" прошла в непривычном формате – без красной дорожки и телетрансляции.
Награды были вручены в тесном кругу закрытой вечеринки в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, где присутствовали только избранные члены жюри и лауреаты.
Истинные любители кинопремий, пожалуй, слегка расстроились – обсуждение нарядов гостей уже стало таким же привычным делом, как и работ победителей.
Поэтому мы решили утолить жажду роскошных образов, пройдясь по церемониям прошлых лет и собрав самые яркие образы знаменитостей. Любуемся!
Ева Лонгория, 2011 (фото: instagram.com/goldenglobes)
Дженнифер Лоуренс, 2013 (фото: instagram.com/goldenglobes)
Бриттани Мерфи, 2004 (фото: instagram.com/goldenglobes)
Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, 2004 (фото: instagram.com/goldenglobes)
Куин Латифа, Скалетт Йоханссон, 2004 (фото: instagram.com/goldenglobes)
Вайнона Райдер, 2017 (фото: instagram.com/goldenglobes)
Риз Уизерсупн (фото: instagram.com/goldenglobes)
Дженнифер Энистон и Джастин Теру (фото: instagram.com/goldenglobes)
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер (фото: instagram.com/goldenglobes)
Джессика Честейн (фото: instagram.com/goldenglobes)
Керри Вашингтон и Холли Берри, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)
Марго Робби и Тоня Хардинг, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)
Пенелопа Крус, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)
Леди Гага, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)
Эмили Блант, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)
Джамила Джамил, Мэнни Хасинто, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)
Кристен Белл, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)
Джемма Чан, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)
Марго Робби, 2021 (фото: instagram.com/goldenglobes)
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