Маричка Падалко откровенно рассказала о жизни с мужем - бывшим нардепом

Маричка Падалко уже больше 15 лет живет в счастливом браке с Егором Соболевым, с которым воспитывают троих детей : 14-летнего Михаила, 13-летнюю Марию и 11-летнюю Екатерину. О жизни со своим мужчиной она говорит не так часто, а потому новый пост вызвал интерес среди ее фанатов.

Недавно телеведущая ТСН на "1+1" Маричка Падалко на своей странице в Instagram написала пост, в котором призналась, что впервые в жизни пропускает день рождения кого-то из своих детей, и на 1 сентября не поведет сына Михаила, дочерей Марию и Екатерину в школу. Все это по уважительной причине - командировка в Вашингтон, где телеведущая освещала встречу президента Украины с президентом США в Белом доме.

Однако Маричка Падалко за детей не волновалась - дома они остались с отцом, который прекрасно справился со всеми хлопотами, связанными и с днем рождения младшей Кати, и с важными сборами в школу.

Мой муж Егор - вообще лучший папа в мире! За все мои последние командировки (до этого момента я ездила не часто) он вообще, как говорится, набрал максимум баллов. Смог полностью заменить маму накануне первого сентября, подготовить детей к школе, а главное - отпраздновать 1 сентября день рождения нашей младшей так, чтобы она совсем не чувствовала нехватки мамы", - рассказывает Маричка Падалко.

Но в день рождения младшей дочери вся семья все же была в сборе благодаря новейшим технологиям - Маричка связалась с родными по WhatsApp и они все вместе задули свечки на праздничном торте. А еще Катю с самого утра ожидал от заботливой мамы сюрприз - воздушные шарики, которые доставил курьер вовремя - потому что Маричка прямо из Вашингтона, несмотря на большую разницу во времени, держала все под контролем.

Маричка Падалко с мужем (фото: пресс-служба)

14 сентября Маричка Падалко вместе со своим коллегой по ТСН Святославом Гринчуком станет ведущей всеукраинской премии "Тато року". Накануне этого события телеведущая рассказала о своем отце Владимире Петровиче, который до сих пор остается ее главным авторитетом в жизни.

Я горжусь своим папой, потому что он мой самый компетентный зритель еще с тех времен, когда я вела спортивные новости. Иностранное филологическое образование, отличная память и большой кругозор позволяют ему отслеживать правильность предоставленной информации до мелочей", - рассказала телеведущая.

Маричка Падалко с семьей (фото: пресс-служба)

Напомним, в 2019 году почетную награду "Тато року" получил популярный телеведущий Юрий Горбунов (в 2020-м году церемония была отменена из-за пандемии коронавируса в мире).