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MARUV в откровенном облегающем наряде вызвала бурную реакцию сети: поправилась?

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 17:32
MARUV в откровенном облегающем наряде вызвала бурную реакцию сети: поправилась? MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Автор: Lite

MARUV (Анна Корсун) не только любит наряжаться в эпатажные аутфиты, но и сама их создает под собственной маркой. Певица выступает в качестве модели и снимается в рекламных кампаниях. В этот раз она продемонстрировала комплект, состоящий из топа и леггинсов с прозрачными вставками.

Горячие снимки звезда показала на личной странице в Instagram.

Певица сексапильно позировала перед объективом фотографа и демонстрировала свою аппетитную фигуру со всех ракурсов. Стоит отметить, что в этом комплекте можно тренироваться, а его стоимость составляет 5 000 грн.

"Будь самой яркой и стильной спортивной малышкой", - подписала фото Анна.

MARUV в откровенном облегающем наряде вызвала бурную реакцию сети: поправилась?

MARUV в откровенном облегающем наряде вызвала бурную реакцию сети: поправилась?

MARUV в откровенном облегающем наряде вызвала бурную реакцию сети: поправилась?

MARUV в откровенном облегающем наряде вызвала бурную реакцию сети: поправилась?

MARUV в откровенном облегающем наряде вызвала бурную реакцию сети: поправилась?

MARUV покрасовалась в соблазнительно комплекте (фото: instagram.com/maruvofficial)

Мнения поклонников разделились: одни восхитились откровенность звезды, другие – раскритиковали ее.

  • Сногсшибательная просто
  • А кроме труселей другая одежда есть?
  • Красотка! Всегда на высоте
  • Извините, а куда в такой красоте ходить-то?
  • С такой фигурой, да в таком секси-прикиде. Смотри, чтобы не украли
  • Красивые фото. Немного набрала?
  • Марув, нужно похудеть! Срочно
  • Ты поправилась?

Напомним, что недавно MARUV отметила 30-летие. По случаю юбилея ее муж и директор Александр Корсун подарил жене авто и мотоцикл, о котором она давно мечтала.

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