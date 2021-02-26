MARUV в откровенном облегающем наряде вызвала бурную реакцию сети: поправилась?

MARUV (Анна Корсун) не только любит наряжаться в эпатажные аутфиты , но и сама их создает под собственной маркой. Певица выступает в качестве модели и снимается в рекламных кампаниях. В этот раз она продемонстрировала комплект, состоящий из топа и леггинсов с прозрачными вставками.

Певица сексапильно позировала перед объективом фотографа и демонстрировала свою аппетитную фигуру со всех ракурсов. Стоит отметить, что в этом комплекте можно тренироваться, а его стоимость составляет 5 000 грн.

"Будь самой яркой и стильной спортивной малышкой", - подписала фото Анна.

MARUV покрасовалась в соблазнительно комплекте (фото: instagram.com/maruvofficial)

Мнения поклонников разделились: одни восхитились откровенность звезды, другие – раскритиковали ее.