MARUV в секси-образе снимается для сериала про смерть 9-ти человек: покажут на росТВ

MARUV похвасталась откровенным образом, который она покажет в клипе

Украинская певица MARUV, известная своими скандальными выходками, решила пойти дальше. Анна Корсун (настоящее имя звезды) радостно анонсировала съемки в новом клипе.

Видеоряд будет к песне, что станет саундтреком к новому российскому сериалу "Перевал Дятлова". Он посвящен страшным событиям февраля 1959-го года, когда во время лыжного похода по Северному Уралу погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова.

"Воу-воу-воу, всем привет! Сегодня я снимаю клип на саундтрек к сериалу. Какой у меня образ необычный. Как вам, нравится? Мне идет?" - спрашивает MARUV в Instagram-stories.

MARUV показала кадры с заснеженной палаткой и инсценировкой, где она со своим партнером прорывается сквозь снежный буран.

"У меня сегодня секси-образ, я секси-скалолазка. Я снимаю новый клип к сериалу "Перевал Дятлова". Это будет саундтрек", - сказала Корсун.

Певица спросила своего партнера, "захотелось ли ему в Алтай, в поход".

Отметим, что Алтайские горы, или Алтай - горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии. Тогда как трагические события конца 1950-х разыгрались в Уральских горах в Свердловской области.

MARUV снимает клип для российского сериала "Перевал Дятлова" (скрин: instagram.com/stories/maruvofficial)

Гибель тургруппы Дятлова - происшествие в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года (наиболее вероятно, в ночь на 2 февраля).

Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный турпоход. В назначенное время они не вышли в нужную точку, и через некоторое время начались поиски. На то, чтобы прочесать горы, ушло несколько месяцев. В конце концов тела всех участников экспедиции были обнаружены. Они сразу показались следователям странными: кто-то был полураздет, несмотря на мороз, кто-то застыл в неестественных позах, у кого-то незадолго до смерти носом шла кровь.

Страшные находки натолкнули на множестве версий: убийство, сход лавины и даже трагически окончившаяся встреча со внеземными цивилизациями. Тем не менее основной версией гибели является схождение лавины.

Судмедэкспертиза показала, что шестеро из девяти участников экспедиции замерзли, еще трое были раздавлены и умерли от жутких повреждений. В память о погибшей тургруппе расположенный неподалёку перевал получил название "перевал Дятлова".

Ранее мы писали, что MARUV засветилась на российском телевидении. Певица снялась в шоу "Вечерний Ургант".