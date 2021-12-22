Маша Ефросинина в лимонном наряде сразила безупречным стилем: просто сногсшибательна

Украинская теледива Маша Ефросинина снялась в яркой и стильной фотосессии, в которой продемонстрировала эффектный образ.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram .

42-летняя Ефросинина позировала в наряде от украинского бренда L'eskizzo - элегантном брючном костюме лимонного оттенка с удлиненным жакетом, который дополнила нюдовыми лодочками на каблуках.

Отметим, что жакет ведущая надела на голое тело, будоража глубоким декольте, а крой наряда выгодно подчернул ее стройную фигуру.

Шикарный макияж с блестящими стрелками и розовыми тенями, а также укладка волос с мокрым эффектом добавили образу еще больше шика. В качестве аксессуаров Маша выбрала лишь массивные серьги.

Снимки были сделаны на фоне стены, украшенной красочной самчиковской росписью.

Маша Ефросинина похвасталась элегантным луком в брючном костюме (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Иногда мне кажется, что из цвета я могу брать энергию - настолько люблю яркие краски! Цвет любит меня, это тоже факт! Так и дружим. Команда @jetsetterua создала к юбилею Независимости Украины сумасшедше красивый проект "Этника", и будто бы зная мою страсть к буйству цвета, предложила представлять в нем #самчиківськийрозпис", - подписала кадры Ефросинина.

Фолловеры пришли в восторг от безупречного стиля Маши и засыпали ее комплиментами.