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Маша Ефросинина с мужем потроллили Кухар с супругом: балерина отреагировала на пародию

Новина українською → Понедельник 25 января 2021 15:38
Маша Ефросинина с мужем потроллили Кухар с супругом: балерина отреагировала на пародию Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Lite

Маша Еросинина "дала жизнь" новой авторской рубрике, в которой она троллит украинских звезд, которые отдыхают зимой в теплых краях. Ведущая копирует яркие фото и видео селебритиз с отдыха и повторяет их в украинских условиях. "Жертвами" юмороной ведущей стали Оля Полякова, Дмитрий Монатик и Настя Каменских. В этот раз выбор пал на Екатерину Кухар с мужем Александром Стояновым.

На своей странице в Instagram Маша вместе с мужем Тимуром Хромаевым попыталась повторить эффектную поддержку четы артистов балета… на льду. Супруги тепло одеты по погоде. Но это не мешает им "оттачивать" движения. Забавное видео состоит из кадров тщетных попыток воспроизвести зрелищную позу. В итоге, ведущая "держит" на ладони мужа.

"Стабильно #завистьнемое", – оставила подпись под роликом Маша.

Екатерина оценила пародию теледивы и поделилась о ней своим мнением: "Юмор по жизни — наше все".

Подписчики ведущей оценили ее юмор и сообщили в комментариях, что пародия даже превзошла оригинал.

  • Шедеврально!
  • Суперские! Рубрика для настроения
  • То чувство, когда Пародия превзошла оригинал
  • Супер! Очень смешно, класс!
  • Маша, вы прекрасна
  • Это гениально
  • Маша, ну вы с мужем просто супер
  • Как это смешно

В Stories Маша показала "бэкстейдж" со съемок своего забавного пародийного видео.

Маша Ефросинина с мужем потроллили Кухар с супругом: балерина отреагировала на пародию

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым тщательно готовились к пародии (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На одном из кадров муж Тимур несет ее на руках к заледеневшему озеру.

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