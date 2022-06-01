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Маша Ефросинина показала редкое фото с детьми

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 16:26
Маша Ефросинина показала редкое фото с детьми Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Маша Ефросинина 1 июня, в День защиты детей, поделилась чувственным фото со своими сыном и дочерью.

Редкий кадр с обоими детьми вместе звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На черно-белом снимке Ефросинина запечатлена с 7-летним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной. Отметим, что девочка очень редко появляется в ленте своей звездной мамы, так как не любит публичности. Также в кадре есть и их собака, которую семейство забрало с собой.

Маша Ефросинина показала редкое фото с детьми

Маша Ефросинина растрогала кадром с детьми (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша, которая вместе с детьми находится в Германии, посвятила трогательные слова украинским мамам.

"В этом году значение слов "защита детей" приобрело для каждой украинской матери новое значение: исполненного страха и отчаянной силы… Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей, принимает все решения и действует для тех, кто, как жестоко показала война - являются самыми беззащитными созданиями", - написала ведущая.

Отметим, что первый месяц войны Ефросинина оставалась дома вместе с мужем и детьми, а в конце марта решила уехать с сыном и дочкой за границу.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала о разлуке с мужем Тимуром Хромаевым. Ведущая уехала за границу с детьми, спасаясь от войны.

Также Ефросинина рассказывала, как Киркоров клянчил роли у Владимира Зеленского.

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Маша Ефросинина
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