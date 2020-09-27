ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Маша Ефросинина рассекретила неудачный опыт в кино и призналась, чем привлекает мужа

Новина українською → Воскресенье 27 сентября 2020 16:42
Маша Ефросинина рассекретила неудачный опыт в кино и призналась, чем привлекает мужа Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Ольвия Агаркова

Ведущая рассказала, когда муж считает ее самой сексуальной

Маша Ефросинина старается быть со своими поклонниками максимально честной – ведущая делится своими тревогами, рассуждениями и взглядами, рассказывает о внутрисемейных отношениях и высказывается о личном опыте. Так, в авторском проекте "Экзамен" на своем YouTube-канале она откровенничает на равне со звездными гостями и раскрывает подробности о себе и семье.

Например, Маша рассказала, что бы в ней хотел изменить муж Тимур Хромаев.

"Мнительность. У нас там, например, вечеринка по поводу моего дня рождения. Все, пошел дождь. Это ж все люди придут, как же ж будем! Я не смогу никогда сказать: "Та пофиг. Будем все сидеть под дождем, размокать, пить вино", - рассказала о своем недостатке Маша.

В то же время, вторая половинка ведущей любит ее даже в неприглядном виде. "Мой муж считает меня сексуальной, когда я вымыта, с какой-то "какулиной" на голове. И еще страшное извращение – когда я болею. Он говорит: "Блин, ты такая сразу секси", – со смехом заявила Ефросинина.

Маша Ефросинина рассекретила неудачный опыт в кино и призналась, чем привлекает мужа

Муж Маши, Тимур считает ее привлекательной после душа и во время болезни (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша также рассекретила, без чего не представляет свой день. "Я не могу и дня прожить без кофе и телефона, к сожалению", - сделала признание ведущая.

Кроме того, оказалось у нее имеется неудачный опыт съемок в кино. Это при том, что она успела сыграть роль нескольких отвечественых картинах.

"Я пробовалась на сериал "Первые ласточки", на следователя, и не получила эту роль. Я думала что у меня есть все шансы. И это ужасное, котрое я ненавижу "вам позвонят". И ты уже на фразе понимаешь, что не позвонят", - вспомнила о своем негативном "киношном" опыте Маша.

Маша Ефросининасделала признания о себе, карьере в кино и муже

Напомним, что ранее Маша Ефросинина ошеломила фото в прозрачном корсетном топе и оригинальном брючном костюме.

Напомним, что ранее Маша Ефросинина устроила зрелищный модный показ посреди леса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Маша Ефросинина
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Катастрофа АН-26 в Чугуеве: что известно о причинах трагедии
РБК-Украинаинформационное агентство Катастрофа АН-26 в Чугуеве: что известно о причинах трагедии