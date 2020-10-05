Маша Ефросинина рассекретила свой вес и сделала признание о пластике

Ведущая высказалась о диетах и пластических операциях

Маша Ефросинина поражает поклонников стройность и цветущим внешним видом. Многие из них знаю ее непростую историю похудения, а также знакомы со здоровым образом жизни, который ведет звезда. Сама же теледива периодически комментирует в Instagram слухи о себе и рассказывает правду о преображениях и бьюти-экспериментах. Так, по слухам, 41–летняя Маша не раз прибегала к пластическим операциям, чтобы выглядеть моложе. Так ли это, она рассказала на новом видео в своем аккаунте.

Ведущая решила затронуть самые часто задаваемые вопросы и рассказать о детоксе, питании, общем оздоровлении и омоложении организма.

"Я перестала сидеть на диетах в 2008 году, когда впервые попала в клинику на...детокс! И там у меня полностью перевернулось сознание в отношении образа жизни и в отношении своего пищевого поведения! С тех пор я раз в год обязательно прохожу детокс программу под наблюдением специалистов в разных клиниках Европы", - призналась ведущая.

Ведущую раздражают слухи о том, что она прибегала к радикальным методам омоложения, хотя Маша уверяет, что когда-то согласится на пластику.

"Честно, когда я начну быть похожей на топинамбур, который забыли в овощном магазине в 1979 году, и нашли спустя 100 лет, вот тогда я пойду и сделаю операцию. Но есть два важных момента. Первый: я очень боюсь, особенно на лице. Перед нами гигантское количество примеров неудачной пластики. Второй: чем раньше ты начинаешь следить за своим здоровьем, тем больше оттягивается необходимость что-то с собой делать", - считает теледива.

Маша Ефросинина боится пластических операций (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша убеждена, что ЗОЖ может отстрочить старение, а правильный уход за собой – обеспечить цветущий внешний вид надолго. "Я стараюсь хорошо питаться, занимаюсь спортом, но стресс компенсирует мне все", - посетовала звезда.

Также она рассекретила свой рост и текущий вес – 180 см и 63,7 кг.

Напомним, что ранее Маша Ефросинина в прозрачном кружевном платье показала, как умеет веселиться.

Кстати, Маша Ефросинина рассказала, в каком образе муж Тимур Хромаев считает ее наиболее сексуальной.