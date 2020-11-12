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Маша Ефросинина спровоцировала скандал в сети архивным фото с мужем: она ответила критикам

Новина українською → Четверг 12 ноября 2020 16:39
Маша Ефросинина спровоцировала скандал в сети архивным фото с мужем: она ответила критикам Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Lite

Маша Ефросинина нарвалась на критику из-за подписи к фото с мужем

Маша Ефросинина не часто делится фото из семейного архива, но если уж и делает это, то снимки вызывают бурное обсуждение в сети. Так, ведущая решила показать в Instagram раритетный кадр, на котором изображена со своим мужем Тимуром Хромаевым.

Фото датированным 2007 годом. На кадрах теледива и ее супруг выглядят чуть полнее, чем сейчас. "Думаю почитать сегодня Сане про Ниф-Нифа и Наф-Нафа..." - подписала она снимок.

Маша Ефросинина спровоцировала скандал в сети архивным фото с мужем: она ответила критикам

Маша Ефросинина показала раритетное фото с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Не все пользователи смогли оценить по достоинству добрый юмор ведущей, и она получила порцию критики. Под постом развернулась живая дискуссия, где одна из пользовательниц заявила, что у теледивы "пунктик" на теме похудения. "Иногда у меня складывается впечатление, что какой-то козел когда-то сильно обидел Машу, и теперь у нее пунктик на тему веса. Маша, вы очень красивая, прекращайте париться на эту тему, живите свободно", - оставила комментарий пользовательница сети. Она также посоветовла ведущей поработать с психологом. Были и другие критические замечания: "Какое живое и красивое лицо! Маша, сейчас одни скулы и кости. Правда", "Так выглядит большинство населения . Худоба это выбор, но не единственно верный", "На этом фото вы настоящая. Фото живое. А сейчас одна пластика на Вас".

Маша Ефросинина спровоцировала скандал в сети архивным фото с мужем: она ответила критикам

Маша объяснилась с недовольными поклонникам и показала недавнее фото с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша не выдержала и посчитала нужным объясниться.

"Иногда банан - это просто банан! Предыдущим фото я :

- Не называла всех полных свиньями;
- Не призывала "одержимо всех худеть!";
- Не унижала достоинство Ниф-Нифа и Наф-Нафа;
- Не оскорбляла своего мужа! Его самоиронии и легкости даже я учусь...

Простите, что вмешиваюсь в ваши глубочайшие познания моего психологического портрета, глубоко не уважаемые мною диванные психологи, но... Попытайтесь на секунду представить, что бывает и так: сын листает фото архив в планшете, видит фотку и спрашивает: "Мам, а кто это?". В доме начинается смех и гадания, что это за год? И вмиг я думаю: как это здорово - улыбнуться от души, сейчас это так важно!" - написала ведущая.

Напомним, что ранее Маша Ефросинина показала мастер-класс по визажу и ее сравнили с Моникой Беллуччи.

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