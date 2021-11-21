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Маша Ефросинина сразила стальным прессом в сверкающем наряде: "пример для многих"

Новина українською →
Воскресенье 21 ноября 2021 13:18
Маша Ефросинина сразила стальным прессом в сверкающем наряде: "пример для многих" Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Популярная украинская телеведущая и тренер "Лиги Смеха" Маша Ефросинина сразила наповал своим образом для съемок шоу.

Фотографиями в эффектном луке артистка поделилась в Instagram.

42-летняя ведущая выбрала впечатляющий гламурно-рокерский аутфит - черный кроп-топ и украшенный множеством пайеток сверкающий костюм, состоящий из свободных брюк и укороченного жакета.

На большинстве кадров Маша не стала его застегивать, демонстрируя свой стальной пресс и тонкую талию.

Волосы она собрала в элегантный пучок сзади, а также дополнила лук массивными серьгами и сделала красивый макияж в бежево-бордовых тонах.

Маша Ефросинина сразила стальным прессом в сверкающем наряде: &quot;пример для многих&quot;Маша Ефросинина сразила стальным прессом в сверкающем наряде: &quot;пример для многих&quot;Маша Ефросинина сразила стальным прессом в сверкающем наряде: &quot;пример для многих&quot;Маша Ефросинина сразила стальным прессом в сверкающем наряде: &quot;пример для многих&quot;Маша Ефросинина сразила стальным прессом в сверкающем наряде: &quot;пример для многих&quot;Маша Ефросинина сразила стальным прессом в сверкающем наряде: &quot;пример для многих&quot;Маша Ефросинина сразила стальным прессом в сверкающем наряде: &quot;пример для многих&quot;

Маша Ефросинина восхитила блестящим нарядом и стройной фигурой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловеры оставили Ефросининой множество комментариев, восхищаясь ее роскошной фигурой и красотой.

  • Блестящая!
  • Маша, вы мне нравитесь больше без челки и вот с волосами назад, огонь
  • Маша, Вы потрясающе выглядите
  • Прекрасная Маша с потрясающей фигурой!
  • Шикарный образ. Фигура потрясающая
  • Маша, восхищаюсь!!! Вы пример для многих!
  • Какая Вы красотка. Я Вас обожаю!
  • Сногшибательная женщина
  • Маша, та за шо?! Ты такая стройная и красивая
  • Машуня, какой красивый животик. Ты такая
  • Какие живые, красивые фотографии. Как же приятно смотреть на вашу, Маша красоту. Так надоели эти отрисованные идеальные тела и лица с тонной фотошопа
  • Вот это пресс!
  • Машка-роковуха

Ранее Маша Ефросинина произвела фурор на "Танцах со звездами", появившись на звездном балконе в схожем наряде.

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