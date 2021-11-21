Маша Ефросинина сразила стальным прессом в сверкающем наряде: "пример для многих"
Популярная украинская телеведущая и тренер "Лиги Смеха" Маша Ефросинина сразила наповал своим образом для съемок шоу.
Фотографиями в эффектном луке артистка поделилась в Instagram.
42-летняя ведущая выбрала впечатляющий гламурно-рокерский аутфит - черный кроп-топ и украшенный множеством пайеток сверкающий костюм, состоящий из свободных брюк и укороченного жакета.
На большинстве кадров Маша не стала его застегивать, демонстрируя свой стальной пресс и тонкую талию.
Волосы она собрала в элегантный пучок сзади, а также дополнила лук массивными серьгами и сделала красивый макияж в бежево-бордовых тонах.
Маша Ефросинина восхитила блестящим нарядом и стройной фигурой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловеры оставили Ефросининой множество комментариев, восхищаясь ее роскошной фигурой и красотой.
- Блестящая!
- Маша, вы мне нравитесь больше без челки и вот с волосами назад, огонь
- Маша, Вы потрясающе выглядите
- Прекрасная Маша с потрясающей фигурой!
- Шикарный образ. Фигура потрясающая
- Маша, восхищаюсь!!! Вы пример для многих!
- Какая Вы красотка. Я Вас обожаю!
- Сногшибательная женщина
- Маша, та за шо?! Ты такая стройная и красивая
- Машуня, какой красивый животик. Ты такая
- Какие живые, красивые фотографии. Как же приятно смотреть на вашу, Маша красоту. Так надоели эти отрисованные идеальные тела и лица с тонной фотошопа
- Вот это пресс!
- Машка-роковуха
Ранее Маша Ефросинина произвела фурор на "Танцах со звездами", появившись на звездном балконе в схожем наряде.