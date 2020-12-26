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Маша Полякова похвасталась редким фото с папой: яркие и очень красивые

Новина українською → Киев, Суббота 26 декабря 2020 15:59
Маша Полякова похвасталась редким фото с папой: яркие и очень красивые Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Владимир Костырин

Оля Полякова порадовала поклонников чудесным семейным фото с дочерьми Машей и Алисой возле праздничной елочки и отметила, что рождественско-новогодний снимок сделал ее муж Вадим. Однако старшая дочка звездной мамы перехватила эстафету и решила дополнить картину, показав все семейство вместе.

15-летняя Маша опубликовала праздничное красивое фото с мамой, папой и 9-летней сестричкой в своем Instagram.

Обе девочки обнимают домашних питомцев - кошку и собачку. А их отец - бизнесмен Вадим - заключил в объятия всю семью.

Нужно сказать, что муж Поляковой очень редко появляется в кадрах в соцсетях своей знаменитой супруги, а также старшей дочки, которая по популярности среди фолловеров уже догоняет маму.

Поэтому этот яркий и добрый снимок стал для поклонников особенно ценным и приятным.

Маша Полякова похвасталась редким фото с папой: яркие и очень красивые

Оля Полякова с дочерьми Машей и Алисой и мужем Вадимом (фото: instagram.com/mashapolyakova)

В сети расхваливают семейство и желают всем счастливых праздников. Некоторые фаны также отмечают, что папе очень повезло с такими замечательными талантливыми красавицами.

  • Красивая семья
  • Вы шикарны
  • Спасибо большое за фото с папулькой, вы прекрасны и красивые, счастья вам и здоровья на многие лета. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым
  • Младшая - отец.
  • Хорошенькие
  • Как папе повезло с такими девочками
  • Клевые
  • Наконец-то ваш папа
  • Вы такие милые

Ранее сообщалось, что дочь Поляковой высказалась о скандалах со звездной мамой и призналось, что ее сильно выводит из себя.

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