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Машу Ефросинину не узнали на юношеском фото: "все перекроено"

Новина українською →
Четверг 20 мая 2021 12:31
Машу Ефросинину не узнали на юношеском фото: "все перекроено" Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Lite

В сети опубликовали снимок, на котором известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показана в возрасте 13 лет. Фото вызвало бурные обсуждения в сети - многие поклонники отметили, что просто-таки не узнали артистку на юношеском снимке.

Кадр был опубликован на странице в Instagram "Зірковий шлях".

Так, на черно-белом архивном фото Ефросинина запечатлена в клетчатом наряде, с темными волосами до плеч и челкой.

Справа же показали, как ведущая выглядит сейчас - все тот же цвет волос и челка, но вот лицо несколько изменилось.

Машу Ефросинину не узнали на юношеском фото: &quot;все перекроено&quot;

В сети показали, как Маша Ефросинина выглядела в 13 лет (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Пользователи сети принялись активно обсуждать снимок. Многие признались, что ведущая сильно изменилась, а некоторые заподозрили Машу в пластике. Другие же отметили, что она похожа на свою маму.

К слову, сама Ефросинина всегда заявляла, что не прибегала к услугам пластических хирургов и ничего в себе не меняла.

  • Пластика і красуня
  • Видно сразу, что сделана пластика носа и губ
  • Будто не Мария в 13 лет
  • Свого обличчя майже не залишилось... все штучне......
  • Копія мама!!!
  • Супер. Ее дочь очень похожа на Машу в 13 лет.
  • А губы то накачала
  • Комки Биша удалены
  • Різниця, коли є гроші для догляду і немає
  • А я не думаю що там пластика, просто змінилась, як багато хто з нас
  • Краща у 13 років. Натуральна була
  • Як багато пластики!
  • Два разных человека, самое страшное, дети смотрят на картинку звезд и думают все идеальные, а если смотреть оригинал...
  • 2 разных человека
  • Цікаво, а що там залишилось від Маші? Все перекроєно
  • Ще одна вся перекроєна
  • Довела себя до тени

Ранее мы писали, что 41-летняя Маша Ефросинина дала советы по уходу за лицом.

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