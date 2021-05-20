Машу Ефросинину не узнали на юношеском фото: "все перекроено"
В сети опубликовали снимок, на котором известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показана в возрасте 13 лет. Фото вызвало бурные обсуждения в сети - многие поклонники отметили, что просто-таки не узнали артистку на юношеском снимке.
Кадр был опубликован на странице в Instagram "Зірковий шлях".
Так, на черно-белом архивном фото Ефросинина запечатлена в клетчатом наряде, с темными волосами до плеч и челкой.
Справа же показали, как ведущая выглядит сейчас - все тот же цвет волос и челка, но вот лицо несколько изменилось.
В сети показали, как Маша Ефросинина выглядела в 13 лет (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)
Пользователи сети принялись активно обсуждать снимок. Многие признались, что ведущая сильно изменилась, а некоторые заподозрили Машу в пластике. Другие же отметили, что она похожа на свою маму.
К слову, сама Ефросинина всегда заявляла, что не прибегала к услугам пластических хирургов и ничего в себе не меняла.
- Пластика і красуня
- Видно сразу, что сделана пластика носа и губ
- Будто не Мария в 13 лет
- Свого обличчя майже не залишилось... все штучне......
- Копія мама!!!
- Супер. Ее дочь очень похожа на Машу в 13 лет.
- А губы то накачала
- Комки Биша удалены
- Різниця, коли є гроші для догляду і немає
- А я не думаю що там пластика, просто змінилась, як багато хто з нас
- Краща у 13 років. Натуральна була
- Як багато пластики!
- Два разных человека, самое страшное, дети смотрят на картинку звезд и думают все идеальные, а если смотреть оригинал...
- 2 разных человека
- Цікаво, а що там залишилось від Маші? Все перекроєно
- Ще одна вся перекроєна
- Довела себя до тени
Ранее мы писали, что 41-летняя Маша Ефросинина дала советы по уходу за лицом.