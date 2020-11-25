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Массивная цепь и футболка-оверсайз: Маша Полякова восхитила поклонников стильным луком

Новина українською → Среда 25 ноября 2020 16:31
Массивная цепь и футболка-оверсайз: Маша Полякова восхитила поклонников стильным луком Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova/)
Автор: Lite

Маша Полякова соскучилась по лету

Маша Полякова по популярности среди фолловеров в соцсети уже догоняет свою знаменитую маму Олю Полякову. Только Маша, в основном, покоряет поклонников своими стильными луками. Так недавно девушка предстала в своем Instagram в стильном образе, который напомнил фанатам диснеевскую принцессу.

Теперь Маша просто соскучилась по лету - и запостила фото со сладкой ватой в руках и при полном летнем параде: массивные кроссовки, широкая футболка-оверсайз, крупная цепь на шее и силиконовая прозрачная сумочка через плечо - образ девушки так понравился ее подписчикам, что ее просто засыпали комплиментами.

Массивная цепь и футболка-оверсайз: Маша Полякова восхитила поклонников стильным лукомМаша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

"Мяу", "Модный лук", "Красотка!", "Какая ты классная", "Крутая!", "Просто огонь", - написали фолловеры.

Напомним, что Оля Полякова не так давно оказалась в центре скандала после концерта в Дубае, где Филипп Киркоров, который тоже выступал на мероприятии, назвал их совместное выступление воссоединением Украины и России.

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