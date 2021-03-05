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Матерная песня Нади Дорофеевой "взорвала" сеть: будет бить рекорды

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 11:22
Матерная песня Нади Дорофеевой "взорвала" сеть: будет бить рекорды Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофеева (DOROFEEVA), которую называют украинской Билли Айлиш, выпустила новую песню. Трек получил название "a tebe…" и войдет в первый мини-альбом молодой артистки "dofamin", который увидит мир 19 марта.

На пластинку попали 5 треков, и все они "отражают разные этапы отношений и чувств".

Своим новым творением экс-участница "Время и Стекло" поделилась в соцсетях.

"Я писала "a tebe…", доставая из памяти яркие моменты своей жизни. Эта история знакома практически каждой из нас: твои мысли о нем, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он - нет, ты влюблена по уши, а ему…pohui. Но ты не жалеешь, что когда-то сказала ему "да", - комментирует Дорофеева новый трек.

Слушайте новый трек Дорофеевой "a tebe…"

Текст песни "a tebe…"

Да да (до утра)

Могло быть лучше
Но я так решила
На всякий случай тебе запретила
Смотреть так грязно не надо
Сегодня мой танец твоя награда

Припев:

Зачем тебе тогда сказала да да (да да)
Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)
Перечитал мои мысли они все (все все)
О тебе, о тебе (о тебе)

Зачем тебе тогда сказала да да (да да)
Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)
Перечитай мои мысли они все (все все)
О тебе, о тебе (о тебе)

О тебе, о тебе
Мои мысли о тебе
А тебе, а тебе
А тебе пох#й
О тебе, о тебе
Мои мысли о тебе
А тебе, а тебе
А тебе пох#й

Могло быть лучше
Но я так решила
Свою ошибку опять повторила
Смотреть так грязно не надо
Сегодня я снова виновата

Припев.

Матерная песня Нади Дорофеевой &quot;взорвала&quot; сеть: будет бить рекорды

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фанатам звезды песня "зашла". И они ждут видео на новый трек Дорофеевой.

  • Припев безумно качает! Уверенна - будет хит!
  • Вот та Надя, которую хочется слушать! Взрывай, детка, дальше.
  • Еще не прошло больше часа, а у меня эта песня уже в голове!
  • Это в сотню раз лучше, чем "Горит". Это именно то, что хотелось слышать от Нади.
  • Песня шикарная. Я так тебя люблю за то, что ты экспериментируешь
  • У Нади достаточно сильный голос, красивый тембр. Надеюсь, клип не будет акцентирован на голой ж#пе. Хочется души, а не тела.

Ранее Надя Дорофеева показала, как носить самую трендовую часть гардероба сезона.

Также не так давно соблазнительная судья "Голосу країни" в необычном топе устроила постельный фотосет.

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