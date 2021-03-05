Матерная песня Нади Дорофеевой "взорвала" сеть: будет бить рекорды

На пластинку попали 5 треков, и все они "отражают разные этапы отношений и чувств".

"Я писала "a tebe…", доставая из памяти яркие моменты своей жизни. Эта история знакома практически каждой из нас: твои мысли о нем, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он - нет, ты влюблена по уши, а ему…pohui. Но ты не жалеешь, что когда-то сказала ему "да", - комментирует Дорофеева новый трек.

Слушайте новый трек Дорофеевой "a tebe…"

Текст песни "a tebe…"

Да да (до утра)

Могло быть лучше

Но я так решила

На всякий случай тебе запретила

Смотреть так грязно не надо

Сегодня мой танец твоя награда

Припев:

Зачем тебе тогда сказала да да (да да)

Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)

Перечитал мои мысли они все (все все)

О тебе, о тебе (о тебе)

Зачем тебе тогда сказала да да (да да)

Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)

Перечитай мои мысли они все (все все)

О тебе, о тебе (о тебе)

О тебе, о тебе

Мои мысли о тебе

А тебе, а тебе

А тебе пох#й

О тебе, о тебе

Мои мысли о тебе

А тебе, а тебе

А тебе пох#й

Могло быть лучше

Но я так решила

Свою ошибку опять повторила

Смотреть так грязно не надо

Сегодня я снова виновата

Припев.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фанатам звезды песня "зашла". И они ждут видео на новый трек Дорофеевой.