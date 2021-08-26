Я не Матвиенко и не Повалий! Оля Полякова ответила на критику выступлений на Дне Независимости

Август для Оли Поляковой, как и для многих ее коллег, оказался жарким, ведь полным ходом шла поготовка к масштабному празднованию 30-летия Незавимости Украины. Маса меропритий не давала артистам заскучать. Так, Оля приняла участие в несколько знаковых праздничных концертах, и реперуар ее на каждом из них кардинально отличался. Но нашись и те, кто на постоянной основе делал артистке замечания, чтобы она не спела и какой номер не подготовила.

Так, на гранд-концерте "З днем народження, Україно!", инициированном каналом "Украина", Оля спела попурри из своих хитов: "Королева Ночи", "Лед Тронулся", "Бывший", "Эй, секундочку!", "Шлепки". Ее тут же настигло недовольство сетевых критиков, которые заявили, что им приелся репертуар артистки, и они хотят слушать песни со смыслом.

Оля удовлетворила желание публики, и на первой церемонии награждения премии "Національна легенда України" спела песню легендарного украинского поэта-песенника Юрия Рыбчинского "Виват, король!", которую посвятила Олегу Блохину. Но тут активизировалась армия недовольных – Полякову сравнили с первой исполнительницей композиции Тамарой Гвердцители.

"А ничего страшного, что я пела на октаву выше, чем все высокие ноты Тамары? Следующий железный аргумент: "Почему на языке агрессора? Когда будет хоть одна украинская песня?" Я всегда слушаю вас, поэтому на НСК "Олимпийский" я пела "Білу птаху". И что? И тут нашлись недовольные!" - возмутилась певица.

К слову, на сцену она вышла в необычном эксклюзивном наряде из перьев, созданном Андре Таном, который, по задумке, максимально передавал смысл и посыл песни.

Олю раскритиковали за исполнение нежной лирической украинской композиции. "Испортила песню, ее надо было шептать как Нина Матвиенко, как Таисия Повалий". Ну, во-первых, я не Матвиенко, и не Повалий. И свою боль я переживаю по-другому – из горла, крича. Недовольных всегда будет много, чтобы вам не давали!" - резюмировала артистка и порадовалась тому, что хороших и одобрительных комментариев было намного больше.

В комментариях подписчики поддержали позицию Поляковой и отметили, что она достойно ответила недовольным, а также посоветовали не обращать внимания на выпады в свой адрес.