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Я не Матвиенко и не Повалий! Оля Полякова ответила на критику выступлений на Дне Независимости

Новина українською →
Четверг 26 августа 2021 15:39
Я не Матвиенко и не Повалий! Оля Полякова ответила на критику выступлений на Дне Независимости Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Август для Оли Поляковой, как и для многих ее коллег, оказался жарким, ведь полным ходом шла поготовка к масштабному празднованию 30-летия Незавимости Украины. Маса меропритий не давала артистам заскучать. Так, Оля приняла участие в несколько знаковых праздничных концертах, и реперуар ее на каждом из них кардинально отличался. Но нашись и те, кто на постоянной основе делал артистке замечания, чтобы она не спела и какой номер не подготовила.

Недовольство критиков побудило Королеву ночи записать видеообращение, которым она поделилась в Instagram.

Так, на гранд-концерте "З днем народження, Україно!", инициированном каналом "Украина", Оля спела попурри из своих хитов: "Королева Ночи", "Лед Тронулся", "Бывший", "Эй, секундочку!", "Шлепки". Ее тут же настигло недовольство сетевых критиков, которые заявили, что им приелся репертуар артистки, и они хотят слушать песни со смыслом.

Оля удовлетворила желание публики, и на первой церемонии награждения премии "Національна легенда України" спела песню легендарного украинского поэта-песенника Юрия Рыбчинского "Виват, король!", которую посвятила Олегу Блохину. Но тут активизировалась армия недовольных – Полякову сравнили с первой исполнительницей композиции Тамарой Гвердцители.

"А ничего страшного, что я пела на октаву выше, чем все высокие ноты Тамары? Следующий железный аргумент: "Почему на языке агрессора? Когда будет хоть одна украинская песня?" Я всегда слушаю вас, поэтому на НСК "Олимпийский" я пела "Білу птаху". И что? И тут нашлись недовольные!" - возмутилась певица.

К слову, на сцену она вышла в необычном эксклюзивном наряде из перьев, созданном Андре Таном, который, по задумке, максимально передавал смысл и посыл песни.

Я не Матвиенко и не Повалий! Оля Полякова ответила на критику выступлений на Дне Независимости

Олю раскритиковали за исполнение нежной лирической украинской композиции. "Испортила песню, ее надо было шептать как Нина Матвиенко, как Таисия Повалий". Ну, во-первых, я не Матвиенко, и не Повалий. И свою боль я переживаю по-другому – из горла, крича. Недовольных всегда будет много, чтобы вам не давали!" - резюмировала артистка и порадовалась тому, что хороших и одобрительных комментариев было намного больше.

В комментариях подписчики поддержали позицию Поляковой и отметили, что она достойно ответила недовольным, а также посоветовали не обращать внимания на выпады в свой адрес.

Напомним, что ранее Оля Полякова прошлась по дорожке Одесского кинофестиваля в бриллиантах от мужа и представила свою продюсерскую киноработу.

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Оля Полякова
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