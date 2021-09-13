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Мечта Эллерта: Мишина взбудоражила сеть жаркими фото в купальнике

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Понедельник 13 сентября 2021 10:37
Мечта Эллерта: Мишина взбудоражила сеть жаркими фото в купальнике Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Марина Настевич

Украинская актриса, главная героиня первого сезона реалити "Холостячка" Ксения Мишина порадовала поклонников горячими кадрами. Она объявила о закрытии летнего сезона, позагорав напоследок на яхте.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала в своем Instagram.

Ксения нежится на солнце в слитном купальнике черного цвета. Она лежит на огромной сетке-гамаке, красиво вытянув длинные ножки и довольно улыбаясь.

"Закрываем сезон! Прекрасное лето, спасибо тебе, не прощаемся", – подписала кадры Мишина.

Мечта Эллерта: Мишина взбудоражила сеть жаркими фото в купальникеМечта Эллерта: Мишина взбудоражила сеть жаркими фото в купальнике

Ксения Мишина похвасталась роскошной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Публикация тут же набрала тысячи лайков и множество восторженных комментариев. А некоторые подписчики заметили, что у актрисы будто бы округлился животик и тут же заподозрили ее в беременности - конечно же, от бывшего возлюбленного Александра Эллерта! К слову, недавно экс-пару заметили вместе в аэропорту, а после на свадьбе общих друзей, где Ксения даже поймала букет невесты.

В комментариях фолловеры отвешивают звезде комплименты и интересуются изменениями в фигуре.

  • Вааай, какая красивая
  • Просто божественная богиня
  • Что-то давно Сашу не видно
  • Ксюша, очень красиво, но животик себя проявляет! Мечта Эллерта, будет рождение нового! С любовью и уважением поздравляю!
  • Невероятно привлекательная девушка
  • Влюблен в эти ножки
  • Дуже гарна
  • Как эти ноги в кадр поместились
  • Попалась русалочка в сети...
  • Какая красивая женщина! Я восхищена вами, Ксения, кроме неземной красоты вы еще и очень талантливы
  • А где Эллерт? Все же знают, что вы вместе

Напомним, о воссоединении Ксении и Александра резко заговорили после того, как Эллерт оригинально поздравил любимую с годовщиной отношений.

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Ксения Мишина
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