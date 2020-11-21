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Мечтала о таком ребенке: Юлия Санина поделилась одним из самых первых фото своего малыша

Новина українською → Суббота 21 ноября 2020 16:21
Мечтала о таком ребенке: Юлия Санина поделилась одним из самых первых фото своего малыша Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Юлия Санина поделилась трогательным постом

Юлия Санина, одна из главных звезд проекта "Танцы со звездами 2020", не забывает о своей Insta-армии поклонников, певица частенько радует их новыми душевными постами.

Вот и в этот раз Санина растрогала поклонников до слез: певица показала самые первые фото своего малыша - еще в животе у мамы, Юлия поделилась снимками с беременности. А еще она добавила фото пятилетнего Даниила - уже совсем взрослого мальчика.

"С днем рождения, мое чудо. В тебе столько любви и нежности, столько характера и юмора. Я мечтала о тебе таком, мой сын. Нашей с @val_bebko большой любви 5 лет", - написала Юлия.

Мечтала о таком ребенке: Юлия Санина поделилась одним из самых первых фото своего малышаМечтала о таком ребенке: Юлия Санина поделилась одним из самых первых фото своего малыша

Мечтала о таком ребенке: Юлия Санина поделилась одним из самых первых фото своего малышаЮлия Санина и ее семья (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Поклонники Юлии были растроганы до слез: на певицу посыпалась гора поздравлений и признаний в любви и ей, и ее малышу.

Напомним, Юлия показала, как выглядела 9 лет назад. Девушка носила дреды, вызывающе яркий макияж и черные ногти.

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