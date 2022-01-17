Меган Фокс в дерзком образе появилась на шоу Dolce&Gabbana, чтобы поддержать жениха

Американская актриса Меган Фокс, которая недавно объявила о помолвке со своим бойфрендом - музыкантом Колсоном Бейкером, более известным как Machine Gun Kelly, поддержала своего возлюбленного на модном показе в Милане.

Колсон открывал и закрывал яркое шоу, а я его невеста сидела в первом ряду. Рэпер появился в светлом костюме со сверкающими элементами, который позже сменил на черный рокерский наряд, сплошь покрытый стразами.

Во время выхода 31-летний Machine Gun Kelly снял пиджак, открыв полупрозрачный гольф с имитацией татуировки, и отдал его 35-летней звезде "Трансформеров", к восторгу всех присутствующих.

Machine Gun Kelly и Меган Фокс на показе в Милане (фото: instagram.com/voguethailand)

Меган появилась на показе в дерзком образе, который позволил ей продемонстрировать стройную фигуру и прекрасно гармонировал с аутфитом ее жениха.

Так, для светского выхода Фокс надела полупрозрачное кружевное боди с пикантным декольте, черные кожаные брюки со шнуровкой и остроносые туфли на высоком каблуке.

Эффектный лук актриса подчеркнула переливающимся колье-чокером и поясом в тон, а из аксессуаров выбрала сумочку цвета металлик от Dolce&Gabbana.