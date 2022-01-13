Меган Фокс выходит замуж за своего бойфренда: роскошное кольцо и романтическое видео с помолвки

Музыкант Колсон Бейкер, более известный как Machine Gun Kelly, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – голливудской актрисе Меган Фокс. И, безусловно, она сказала "да".

Предложение парень сделал в знаковом для пары месте, где только начинался их роман. "В июле 2020 года мы сидели под этим баньяновым деревом. Мы просили о магии. Мы не задумывались о боли, с которой столкнемся вместе за такой короткий и безумный промежуток времени. Не подозревали о труде и жертвах, которых потребуют от нас отношения. Мы просто были опьянены любовью.

Через полтора года, пройдя вместе через ад и насмеявшись больше, чем я когда-либо могла себе представить, он предложил мне выйти за него замуж. И так же, как и в каждом прошлой жизни и в каждой жизни будущей, я сказала "да", – написала Меган.

Machine Gun Kelly похвастался кольцом, которое получилось очень символичным. Изделие украшают два огромных драгоценных камня. "Я знаю, по традиции дарят кольцо с одним камнем, но я вместе со Stephen Webster разработал с двумя. Изумруд Камень По знаку Зодиака, и бриллиант, мой камень, на двух полосах шипов, которые соединяются, как две половинки одной души, формируя темное сердце, символ нашей любви".