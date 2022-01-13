ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Меган Фокс выходит замуж за своего бойфренда: роскошное кольцо и романтическое видео с помолвки

Новина українською →
Четверг 13 января 2022 10:10
Меган Фокс выходит замуж за своего бойфренда: роскошное кольцо и романтическое видео с помолвки Меган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)
Автор: RBC.UA

Музыкант Колсон Бейкер, более известный как Machine Gun Kelly, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – голливудской актрисе Меган Фокс. И, безусловно, она сказала "да".

Будущие супруги сделали на своих страницах в Instagram посты с трогательными деталями помолвки.

Предложение парень сделал в знаковом для пары месте, где только начинался их роман. "В июле 2020 года мы сидели под этим баньяновым деревом. Мы просили о магии. Мы не задумывались о боли, с которой столкнемся вместе за такой короткий и безумный промежуток времени. Не подозревали о труде и жертвах, которых потребуют от нас отношения. Мы просто были опьянены любовью.

Через полтора года, пройдя вместе через ад и насмеявшись больше, чем я когда-либо могла себе представить, он предложил мне выйти за него замуж. И так же, как и в каждом прошлой жизни и в каждой жизни будущей, я сказала "да", – написала Меган.

Machine Gun Kelly похвастался кольцом, которое получилось очень символичным. Изделие украшают два огромных драгоценных камня. "Я знаю, по традиции дарят кольцо с одним камнем, но я вместе со Stephen Webster разработал с двумя. Изумруд Камень По знаку Зодиака, и бриллиант, мой камень, на двух полосах шипов, которые соединяются, как две половинки одной души, формируя темное сердце, символ нашей любви".

Смотрите также топ пикантных нарядов Меган Фокс и ее возлюбленного, от которых все в шоке.

Читайте LITE в Google News
Меган Фокс Шоу-бизнес Модные тренды
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Наполеон без выпечки всего за 20 минут: очень простой рецепт
Наполеон без выпечки всего за 20 минут: очень простой рецепт