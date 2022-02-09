Меган Маркл и принц Гарри страдают от ужасного запаха в своем особняке

Дом пары находится в городе Монтесито. Особняк расположен недалеко от заболоченной территории размером почти в 17 гектаров, на месте которой, собственно, и располагается заповедник. Неприятный же запах вызвала застоявшаяся в водоеме вода.

Сообщается также, что вонь проникла в дома их знаменитых соседей Опры Уинфри, Кэти Перри и Орландо Блума. А местные жители сравнивают запах с "помоями, гниющими на солнце, от которых сводит желудок".

Жители Монтесито не открывают окна своих дома и по возможности не выходят на улицу, чтобы не слышать неприятный запах.

Меган Маркл и принц Гарри переехали в особняк в марте 2020 года. Они заплатили за недвижимость около 15 миллионов долларов. Однако, как выяснилось позже, всего в 10 минутах езды от дома герцогов Сассекских расположилась легальная фабрика канабиса. Запах от нее был настолько сильным, что местные жители не раз жаловались на производство.

Также ходят слухи, что супруги в поиске нового жилья, что не удивительно, учитывая все эти неприятные факторы.