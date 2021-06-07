Маркл родила второго ребенка, "Холостяк" Заливако удивил интимным фото любимой: топ громких новостей недели

На прошлой неделе звезды мирового и украинского шоу-бизнеса подготовили фанатам массу новых поводов для разговоров. Так, "Холостяк" Заливако начал делиться "неуместными" интимными фото, Позитив наконец рассказал правду о своем разводе. А Меган Маркл порадовала фанатов счастливой новостью - у них с принцем Гарри родилась дочь.

Меган Маркл родила дочь

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями второй раз: 4-го июня у пары родилась дочь. Девочку назвали Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор. Такое имя малышка получила в честь знаменитых родственников. Так, первая его часть - дань уважения Елизавете II, чье семейное прозвище - Лилибет. Второе, как можно догадаться, принцессе Диане, матери принцев Гарри и Уильяма.

Меган Маркл и принц Гарри вновь стали родителями (фото: Getty Images)

Меган и Гарри уже успели прокомментировать радостное событие. "4 июня мы были благословлены с приходом нашей дочери, Лили. Она больше, чем мы могли себе представить. Мы благодарны за любовь и молитвы, которые мы чувствовали со всего мира. Спасибо за вашу доброту и поддержку в течение этого особого времени для нашей семьи" - обратились к поклонникам герцоги Сассекские.

"Холостяк" Заливако показал неожиданные фото любимой

После того как экс-холостяк Миаил Заливако определился со своей любовью, выбрав Анну Богдан победительницей шоу, пара наконец смогла расслабиться. Влюбленные откровенно рассказали о совместной жизни и активно начали делиться общими снимками в своих блогах. И, похоже, пара слегка потеряла грань, куда стоит пускать зрителей. Так, Михаил опубликовал весьма интимное фото своей любимой, показав ее в постели. Многие фанаты не оценили такой откровенности, посчитав ее неуместной. Но были и те, кто просто поздравил пару и пожелал им счастья.

Михаил Заливако поделился интимным кадром с Анной Богдан (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Позитив наконец вызказался о разводе

Популярный украинский исполнитель, экс-участник группы "Время и стекло" Позитив недавно развелся. И пока сам он не брался комментировать произошедшее, новость поклонникам сообщила его бывшая жена Анна Андрийчук в одном из эпизодов проекта "Девочки рулят". После этого слово взял и сам артист.

Позитив с бывшей женной Анной Андрийчук (фото: instagram.com/positiff)

"Самое главное - общаться друг с другом и находить общий язык. Здесь ничего такого нет . То, что она сделала в реалити-шоу Насти, я не совсем весело это воспринял. Она меня предупредила, но я сказал: хочешь так, давай так, ок! Я поддерживаю женщин, я люблю женщин, и я готов согласиться с любым ее решением", - заявил Позитив. По мнению парня, важно сохранить теплые отношения. "Мы всегда будем дружить. У нас общие знакомые, друзья, большая история, которая нас связывает", - убежден он.