Меладзе показал новый состав "ВИА Гры": набрал новеньких, оставил старенькую

Новая "ВИА Гра" Константина Меладзе уже успела выступить на российском ТВ

Константин Меладзе показал новый состав группы "ВИА Гра". На смену блондинке Эрике Герцег и брюнетке Ольге Меганской пришли блондинка Ксения Попова и брюнетка София Тарасова. А "старенькая" участница Ульяна Синецкая сохранила свое место в трио.

Обновленная "ВИА Гра" уже успела презентовать свой сингл на российском ТВ. Девушки выступили в шоу "Вечерний Ургант".

Кроме того, Меладзе в Instagram представил новый коллектив.

Новая "ВИА Гра" (фото: instagram.com/meladzemusic)

Обе новые девушки - украинки. 24-летняя Ксения Попова (блондинка) родилась в Кривом Роге. Она участвовала в 8-м сезоне шоу "Х-фактор" и сотрудничала с MARUV.

Ксения Попова (фото: instagram.com/xseniyapopova)

Брюнетка София Тарасова совсем юная. Девушка родилась в Киеве, ей 19 лет. Она участница российского шоу "Голос", и призер "Детского Евровидения-2013".

София Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

24-летняя Ульяна Синецкая в "ВИА Гре" с 2018 года. Ольга Меганская покинула коллектив в октябре, а Эрика Герцег в мае 2020-го после громкого скандала. Девушку якобы уличили в романе женатым на Вере Брежневой Константине Меладзе.

Новая "ВИА Гра" (видео: YouTube/Вечерний Ургант)

Отметим, что одна из наиболее известных участниц коллектива Эрика Герцег недавно отправилась в Казахстан для того, чтобы построить там сольную карьеру.