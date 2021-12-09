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Все меньше сомнений: Alyona Alyona в одном белье оседлала бойфренда и сделала личное признание

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Четверг 09 декабря 2021 16:35
Все меньше сомнений: Alyona Alyona в одном белье оседлала бойфренда и сделала личное признание Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Styler

Alyona Alyona недавно решилась приоткрыть завесу тайны над личной жизнью и рассказать о своей второй половинке – бойфренде-блогере Денисе (Yoxden). Рэп-исполниелница призналась, как познакомилась пара и когда закрутила роман. Теперь же она решила показать первую совмесную фотосессию с любимым, которая вышла весьма пикантной.

На личной странице в Instagram рэперша запостила откровенное фото, на котором сидит на коленях у любимого.

На Алене – черное белье и халат с леопардовым принтом. На ногах - носки и розовые босоножки на шпильке. Волосы она собрала в два пучка и выпустила пару прядей на лицо.

Все меньше сомнений: Alyona Alyona в одном белье оседлала бойфренда и сделала личное признание

Alyona Alyona впервые показала бойфренда Дениса (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona порассуждала на тему судьбоносной встречи и сделала признание о Денисе. Оказалось, пара уже 10 месяцев вместе.

"Сложилось так, что с нашей первой встречи мы с Денисом больше не разъединялись. С каждым днем ​​становилось все меньше сомнений, что Денис – мой человек", – убеждена звезда.

Алена рассказала, что их отношения с Денисом настолько окрепли, что способны выдержать любые испытания. И это при том, что молодые люди не похожи.

Все меньше сомнений: Alyona Alyona в одном белье оседлала бойфренда и сделала личное признание

Alyona Alyona признается, что любимый окружает ее заботой и вниманием (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"С уверенностью говорю, что противоположности притягиваются. У двух совершенно разных, на первый взгляд, людей действительно в голове есть много общего и именно это объединяет", - рассказала рэперша.

Также она призналась, какой же на самом деле ее любимый – знаменитость не жалела эпитетов и завалила парня комплиментами.

"Это творческий, креативный, очень веселый и очень провокационный парень. Но в то же время он очень добрый, супернежный и суперискренний парень, которого я люблю", - призналась блогеру в чувствах его вторая половинка.

Напомним, что ранее Alyona Alyona рассказла о знакомстве с родителями избранника Дениса.

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