У меня было больше ста девушек: Дурнев сделал откровенное признание

Алексей Дурнев разоткровенничался о своей интимной жизни

Известный украинский блогер и ведущий Алексей Дурнев ответил на вопросы своих поклонников в YouTube-шоу Руслана Кузнецова.

В ходе интервью ведущий признался во многих грехах. К примеру, по словам Алексея, у него было более чем 100 девушек и многим он изменял.

Оказалась, что в молодости он был заядлым бабником. Но, что не типично для бабников - Дурнев делал своим девушкам дорогие подарки, презентовал им iPhone и ноутбуки от компании Apple.

Также, Алексей разоткровенничался, отвечая на вопросы интимного характера. Рассказал, что в женском теле в первую очередь его привлекает грудь. И даже признался в том, что любит делать кунилингус.

Как ни странно, поклонницы творчества шоумена поинтересовались тем, как же завоевать его сердце. В ответ Алексей рассказал, чего точно не нужно делать, если хотите стать дамой его сердца. Например, не стоит быть чересчур болтливой, ведь такие девушки раздражают Дурнева. Помимо этого, он считает не привлекательными девушек, которые сделали много пластических операций.

Но самое интересное признание парень сделал в начале интервью. Алексей сказал, что желает обзавестись семьей. Он даже готов начать отношения с женщиной, у которой уже есть ребёнок, но уточнил, что мог бы сделать это только в случае, если любовь будет действительно сильной.

Алексей Дурнев ответил на вопросы поклонников

Напомним, недавно Потап откровенно рассказал о курьезном случае с Каменских в стирптиз-клубе.