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У меня был дождь из бриллиантов: Полякова сделала признание о муже и финаснсовом крахе

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Пятница 19 ноября 2021 15:38
У меня был дождь из бриллиантов: Полякова сделала признание о муже и финаснсовом крахе Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Оля Полякова не скрывает – в начале карьеры ее муж Вадим здорово вложился в творчествво звезды, но после того, как у него начались финансовые проблемы, главной кормилицей в семье стала сама певица. Это ничуть не тяготит артистку, ведь сейчас она востребована и популярна, а главное – сама нашла свою нишу и стала в ней успешной.

О финансовом кризисе и возможностях семьи Полякова вспомнила в программе Маши Ефросининой "Взрослые девочки".

"У меня был дождь из "Биркинов", бриллиантов и домов. Потому что я выходила за очень богатого мужчину замуж и тратила его деньги самозабвенно и талантливо… Он финансист и делал большие финансовые операции для крупных бизнесов, это былы огромные деньги, которые можно было красиво тратить", - рассказала артистка.

У меня был дождь из бриллиантов: Полякова сделала признание о муже и финаснсовом крахе

Оля редко публикует фото с мужем Вадимом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Но когда в 2008-2009 году на украинский рынок вышли крупные банки, необходимость в услугах мужа-финансиста у его клиентов отплала - "бизнес схлопнулся, а другого он не построил".

"Вместо того, чтобы строить бизнес , он вешал на меня бантики: снимал мне клипы, записывал дуэты с московким исполнителями. Он думал, что это все навсегда. И я думала, что это все навсегда", - поделилась Оля.

Когда возможности иссякли, Оля и ее муж сели поговорить и обсужить план дальнейших действий. Тогда же певица спросила, почему муж никогда не говорил ей о том, что у него начались проблемы с финансами. "Ты так была счастлива, ты так красиво тратила деньги, что я побоялся тебя остановить", - получила она в ответ.

У меня был дождь из бриллиантов: Полякова сделала признание о муже и финаснсовом крахе

Оля рассказала, как муж баловал ее (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Еще несколько лет супруги жили на отложенные деньги, но когда и эта финансовая подушка иссякла, встал вопрос об увольнении персонала, а певица продолжала "записывать песни, которые никто не слышал и снимать клипы, которые никто не видел". Карьера не приносила зароботков.

"Это было как опускание в холодную ванну. Это было жестко! Я из миллонера сделала просто хорошего человека. Когда это произшло, было сложно", - вспомнила певица.

Супругам пришлось существенно урезат траты, чтобы оптимизировать расходы.

"Это было невероятным пинком, потому что я пошла на телевидение. Я ходила везде и лезла во все шоу, мне негде не платили, но я работала, чтобы быть на виду, чтобы мне 1000 долларов заплатили за какое-то "видение", - отметила Оля.

Полякова приняла решение зарабатывать и взять отвественность за семью, ей даже в голову не пришла мысль оставить мужчину, ведь он является для нее не просто мужем, а самым близким другом.

Напомним, что ранее Оля Полякова призналась, как «попала» на деньги на Мальдивах.

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Оля Полякова
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