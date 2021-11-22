В меня полетел стакан: экс-неАнгел Виктория поделилась подробностями драк и буллинга в группе

Виктория Смеюха, экс-участница НеАнгелов, недавно взбудоражила сеть своим поступком – она сняла на видео, как режет торт с портретом бывшей коллеги Славы Каминской. Ответ не заставил себя долго ждать. Виктория же заявила, что больше молчать не будет и намеренна раскрыть всю правду об отношених в коллективе.

В интервью Алине Доротюк для ее программы " Ужин с Дороти " на YouTube-канале Dorotye Виктория поделилась подробностями многолетнего конфликта со Славой.

Она ометила, что ранее не хотела публичного скандал, ведь переживала за имидж и существание коллектива. В начале конфликта Смеюха обращалась за помощью к менеджменту группы, но не нашла должной поддержки.

Вика из "НеАнгелов" рассказала о серьезных конфликтах с коллегой Славой Каминской (фото: instagram.com/vikanablack)

"Я всегда думала, что мне будут помогать со стороны, но никому чужие проблемы были не нужны. Мне отвечали: "Это ваши проблемыы, ссоры. Вы должны разбираться вместе". Но есть момент, когда идет односторонняя травля. Когда сознательно человек берет и провоцирует", - прокомментировала Виктория.

"В таких отношениях приходилось уступать, быть гибкой и всепрощающей, очень смиренной. А момент с отстаиванием своей позиции всегда карался. Был случай, когда мне сказали, что если ты не поговоришь со Славой, мы вынуждены будем заменить тебя", - вспомнила об обидном инциденте Смеюха.

Об этом говорил не сам продюсер группы Юрий Никитин, а "люди, которые имели с ним близкое общение в рабочем плане".

Вика пояснила, почему ранее не высказывалась о конфликтах со Славой (фото: instagram.com/vikanablack)

Вика отметила, что Слава изначально заняла лидерскую позицию, первенство и всячески давала это понять коллеге. Смеюха заверяет, что неоднократно терпела рукоприкладство, из-за чего очень переживала.

"Слава впилась мне в волосы и вырвала очень много волос из головы. Голова болела где-то неделю. И тогда я поняла, что я боюсь. Боюсь даже заспать в автобусе. Я могла ничего не говорить, а человек просто мог найти повод. В данном случае, это было 15-минутное опоздание. Были гром и молния", - поделилась деталями Виктория.

Смеюха призналась, что на 5-м году работы дуэт мог прекратить существование. Артистки как раз давали интервью.

"Были колкие слова, унижения на камеру были настолько очевидны, что я поняла – мне постоянно хотелось замолчать и ничего не говорить. Я тогда училась разговору на камеру", - вспомнила певица.

Виктория рассказала еще об одиной конфликтной ситуации. Из-за снегопада певицы на 6 часов застряли в поезде.

"У нас тогда закончился провиант – осталось два бутерброда. Свой Слава съела, а я съела часть своего, а половину оставила на потом. Мне было сказано: "А почему ты мне не хочешь дать?". Я сказала: "Но это же мой". И тогда стакан полетел в мою сторону. Я уклонилась". – рассказала Виктория.