Для меня стресс: Надя Дорофеева решилась на радикальные перемены внешности
Надя Дорофеева признается, что перемены в жизни ей даются нелегко. Девушка любит стабильность и если и экспериментирует, то в творческом плане. Певица давно стала для поклонников иконой стиля, и они с удовольствием подражают своему кумиру. В этот раз Наде удалось их по-настоящему удивить.
Так, в Instagram она показала фото и видео с новым цветом волос. Надя стала жгучей брюнеткой.
"Проснулась утром, зашла в ванную и испугалась. Ох, точно, я же вчера покрасилась! Вообще любые эксперименты во внешности для меня стресс. Казалось бы, столько образов, съемок и т.д. Но на деле каждый убранный миллиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений. Поэтому я месяцами хожу, обдумываю, листаю фото и примеряю мысленно образы", – рассказала Надя о больших переменах в жизни.
Поклонники были очень удивлены переменами во внешности звезды. Их мнения разделились. Часть из них посчитала, что перемены пошли артистке на пользу. Другие же уверены – в блонде ей было лучше.
- Надя, тебе очень подходит этот цвет, кайф!
- Тебе очень идет!
- Супер красавица
- Как Вова отреагировал на новую прическу? Очень красиво
- Ты во всех цветах чудесна
- Я влюбилась в этот цвет! Как он тебе идет
- Загадочная
- Как по мне то потерялась изюминка и взгляд уставший.светлой лучше, ярче
- Какая красивая! И без разницы, какой цвет - всегда красотка
- С темными круто
- Тебе светленькой лучше. Потому что к светлым глазам идут только светлые оттенки волос
Напомним, что ранее Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в микробикини.