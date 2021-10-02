Для меня стресс: Надя Дорофеева решилась на радикальные перемены внешности

Надя Дорофеева признается, что перемены в жизни ей даются нелегко. Девушка любит стабильность и если и экспериментирует, то в творческом плане. Певица давно стала для поклонников иконой стиля , и они с удовольствием подражают своему кумиру. В этот раз Наде удалось их по-настоящему удивить.

Так, в Instagram она показала фото и видео с новым цветом волос. Надя стала жгучей брюнеткой.

"Проснулась утром, зашла в ванную и испугалась. Ох, точно, я же вчера покрасилась! Вообще любые эксперименты во внешности для меня стресс. Казалось бы, столько образов, съемок и т.д. Но на деле каждый убранный миллиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений. Поэтому я месяцами хожу, обдумываю, листаю фото и примеряю мысленно образы", – рассказала Надя о больших переменах в жизни.

Поклонники были очень удивлены переменами во внешности звезды. Их мнения разделились. Часть из них посчитала, что перемены пошли артистке на пользу. Другие же уверены – в блонде ей было лучше.