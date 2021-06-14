Она не меняется! 51-летняя Кэтрин Зета-Джонс покорила красотой на фото разных лет

Кэтрин Зета-Джонс относится к тому типу женщин, которые с годами практически не меняются. Вечно цветущая внешность актрисы не раз заставляла ее поклонников выпытывать секреты ее красоты. Кэтрин признается, что она регулярно ходит к специалистам и обожает ухаживать за кожей самостоятельно. Но все же главную роль играет здоровый образ жизни. Хотя побаловать себя калорийными напитками она иногда тоже может.

Новый пост в своем блоге Кэтрин посвятила любви к кофе. А заодно напомнила фолловерам, что она с течением лет становится все красивее.

Кэтрин запостила сразу несколько фото разных лет. На одном - современном - она позирует с чашкой ароматного напитка, сидя в своем доме. В ярко-красном кимоно, с распущенными волосами и выразительным макияжем, она выглядит счастливой и сияющей. На втором она шагает по Нью-Йорку со стаканчиком из Starbacs, одетая в джинсы, пеструю блузу и стильную шляпку. Есть здесь снимок, где жена Майкла Дугласа выходит из машины: в одной руке у нее книга, в другой - кофе. И еще один кадр, сделанный во время прогулки: Кэтрин в стильных брюках и джемпере задумчиво идет по улице, прихватив и любимый напиток.

Кэтрин Зета-Джонс все так же хороша (фото: instagram.com/catherinezetajones)

"Кофе и Кэт - настоящая история любви", - написала актриса под серией фото. "Я такой же любитель кофе, как и ты", "Я не справлюсь без кофе", "Я тоже люблю кофе", - присоединились к ней фанаты. А также засыпали комплиментами: "Восхитительна", "Ты не меняешься", "Ты такая красивая", "Идеальная", - восхищаются они.