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Она не меняется: 54-летняя Синди Кроуфорд восхитила красотой и молодостью на новом фото

Новина українською → Понедельник 07 декабря 2020 21:33
Она не меняется: 54-летняя Синди Кроуфорд восхитила красотой и молодостью на новом фото Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: Lite

Супермодель 90-х Синди Кроуфорд всегда считалась одной из самых красивых женщин планеты. Безупречной красоты лицо, стройное, но сильное и гибкое тело, особый шарм - эта бурная смесь сводила с ума модельных агентов и поклонников по всему миру. И сейчас, когда Кроуфорд исполнилось 54, эта красота никуда не делась. Что демонстрирует Синди в своем блоге регулярно.

Она не меняется: 54-летняя Синди Кроуфорд восхитила красотой и молодостью на новом фотоОна не меняется: 54-летняя Синди Кроуфорд восхитила красотой и молодостью на новом фотоСинди показала фото Vanity Fair (фото: instagram.com/cindycrawford)

Новые фото знаменитости были сделаны для испанского Vanity Fair. Синди примерила на них свободного кроя брюки, а также накидку с ярким принтом и длинным шлейфом. Несмотря на то что одежда полностью скрывала фигуру популярной модели, от глаз подписчиков Синди не могли укрыться ее энергичность и пластичность. Она кружится посреди роскошной природы, наслаждаясь ветром и солнцем. "Вибрации выходных", - написала Синди. На фото ей сделали минимальный макияж, а потому кожа просто сияет.

"Оглушающая", "Вау", "Прекрасна", "Мы одобряем", "Прекрасные картинки", "Как всегда хороша", "Невероятная", "Волшебная палитра невероятной красоты и шарма", "Прекрасная леди", "По-прежнему хороша", - засыпали культовую модель приятными комментариями.

Ранее мы писали, что Синди Кроуфорд покорила откровенными фото в купальнике.

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