Она не меняется: 55-летняя Элизабет Херли блеснула стройной фигурой в роскошном вечернем платье

Элизабет Херли, как обычно, удивила сеть своей стройностью и красотой, которая не девается никуда с годами. Так, звезда появилась на шоу "Королевские гонки Ру Пола: Великобритания (RuPaul's Drag Race UK)" в роскошном вечернем образе. Красное платье в пол из блестящей ткани с вырезом на груди, брошью на плече и разрезом по ноге сделало Элизабет просто звездой вечера.

Элизабет Херли в новом образе (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Лук дополнили макияж с темными тенями на веках и крупными аксессуарами. Волосы ей завили крупными локонами и уложили на косой пробор.

"Ура!! Сегодня вечером я приглашенный судья в первом выпуске нового сезона @dragraceukbbc. Записано незадолго до первоначального локдауна. Я была в восторге от @rupaulofficial @michellevisage и @grahnort", - написала Элизабет, демонстрируя несколько видео и фото.

"Вау, ты прекрасна", "О боже", "Я хочу это увидеть", "Так красиво ты выглядишь здесь", "Восхитительна", "Что за королева на все времена", "Горячее платье", "Это так красиво", "По-прежнему красива"…

Ранее Херли демонстрировала еще один невероятной красоты вечерний наряд. И заодно и свою не меняющуюся с годами внешность.