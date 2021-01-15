ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Она не меняется: 55-летняя Элизабет Херли блеснула стройной фигурой в роскошном вечернем платье

Новина українською → Великобритания, Пятница 15 января 2021 22:55
Она не меняется: 55-летняя Элизабет Херли блеснула стройной фигурой в роскошном вечернем платье Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)
Автор: Lite

Элизабет Херли, как обычно, удивила сеть своей стройностью и красотой, которая не девается никуда с годами. Так, звезда появилась на шоу "Королевские гонки Ру Пола: Великобритания (RuPaul's Drag Race UK)" в роскошном вечернем образе. Красное платье в пол из блестящей ткани с вырезом на груди, брошью на плече и разрезом по ноге сделало Элизабет просто звездой вечера.

Она не меняется: 55-летняя Элизабет Херли блеснула стройной фигурой в роскошном вечернем платье

Она не меняется: 55-летняя Элизабет Херли блеснула стройной фигурой в роскошном вечернем платьеЭлизабет Херли в новом образе (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Лук дополнили макияж с темными тенями на веках и крупными аксессуарами. Волосы ей завили крупными локонами и уложили на косой пробор.

"Ура!! Сегодня вечером я приглашенный судья в первом выпуске нового сезона @dragraceukbbc. Записано незадолго до первоначального локдауна. Я была в восторге от @rupaulofficial @michellevisage и @grahnort", - написала Элизабет, демонстрируя несколько видео и фото.

"Вау, ты прекрасна", "О боже", "Я хочу это увидеть", "Так красиво ты выглядишь здесь", "Восхитительна", "Что за королева на все времена", "Горячее платье", "Это так красиво", "По-прежнему красива"…

Ранее Херли демонстрировала еще один невероятной красоты вечерний наряд. И заодно и свою не меняющуюся с годами внешность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса актриса Элизабет Херли
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Зеленский пожаловался Меркель на отсутствие прогресса по Донбассу
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Зеленский пожаловался Меркель на отсутствие прогресса по Донбассу