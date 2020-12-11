Икона красоты: 56-летняя Моника Беллуччи доказала, что выглядит не хуже, чем в молодости

Моника Беллуччи, которая не использует подтяжки и уколы красоты, часто натыкается на критику со стороны фанатов из-за своего внешнего вида. Тем не менее, в своем блоге Instagram знаменитость всегда выглядит совершенно и доказывает, что с годами практически не меняется. Судя по многочисленным фото с последних съемок, ее безупречные черты и особый шарм никуда не деваются.

Моника в юности (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Но в этот раз Беллуччи решила порадовать фанатов фото из молодости. Заодно итальянская дива дала возможность сравнить себя с той юной девушкой. И фанаты остались в восторге, отметив, что Моника хороша в любом возрасте.

На снимке она позирует в белом платье с корсетом, который едва сдерживает пышную грудь красавицы. Роскошные волосы Моники распущены, на лице - минимум макияжа. Впрочем, яркий макияж ей ни к чему. В подписи она отметила, что фото из ее личного архива и сделано Джастином Джилиусом Сантосом.

"В чем твой секрет?", "Ты невероятная", "Самая красивая на планете", "Моника, вы чудо… Вы не меняетесь", "Слишком красива", - тут же отозвались фолловеры.

Ранее мы писали, что бывший муж Моники Венсан Кассель устроил со своей молодой женой райский отдых в Бразилии.