Она не меняется: Ирина Шейк взорвала сеть точеной фигурой на фото из юности

Ирина Шейк показала архивное фото, сделанное в самом начале ее карьеры. Девушке на тот момент исполнилось 20.

Ирина Шейк обожает радовать своих фанатов архивными фото из юности. На днях она запостила новое из них. Кадр был сделан, когда супермодели было 20. Ирина позирует в бежевого оттенка нижнем белье. Она стоит посреди комнаты, глядя в камеру томным взглядом. Волосы она собрала в пучок, а в макияже выделила губы.

Ирина Шейк на архивном фото (фото: instagram.com/irinashayk)

"2006", - написала она. "О да, огонь", - откликнулась одной из первых молодая мама Эмили Ратаковски. К ней присоединились и остальные поклонники красоты Ирины. "Бейби-фейс", "Горячо", "Восхитительна", "Ира! С каждым годом все прекраснее", "Огонь", "Натуральная красота", - восхищаются фолловеры 35-летней звезды.

К слову, именно в 2006-м году Ирина начала свою модельную карьеру. И уже в следующем году ей удалось добиться первых успехов - Ирина стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает и сегодня.