Она не меняется: Сальма Хайек доказала, что выглядит не хуже, чем 30 лет назад

Сальма Хайек обожает покорять сеть своими горячими фото. В последнее время актриса особо увлеклась откровенными снимками в купальниках и пикантных нарядах. Еще одно любимое развлечение знойной актрисы - показывать свои фото из молодости, на которых она выглядит невероятно соблазнительно. Но главный акцент таких снимков на том, что Сальма с годами ничуть не утратила сексуальности. Примером тому стало и очередное подобное фото.

Сальма на архивном фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма позирует на премьере фильма "Дикий, дикий Вест". Одета она в розовое платье с тугим корсетом и вышивкой на груди. Дополняет образ знаменитости укладка с мелкими кудрями, легкий макияж, из аксессуаров звезда выбрала крупные серьги и браслеты. Хайек, которой на фото 22 года, выглядит юной и невероятно привлекательной. Фанаты же отметили не только ее дивную внешность, но и то, что за 32 года Сальма практически не поменялась.

"Восхитительна", "Я люблю тебя, Сальма", "Королева", "Детка", "Выглядишь, как кукла", "Ты всегда была красивой", "Я люблю тебя, потому что ты забавная, сексуальная, красивая и удивительная женщина", "Красивая тогда и сейчас", "Ты практически не изменилась", "Ты такая невероятно красивая дама", - восхищаются фолловеры. Которых, к слову, стало уже более 17-ти миллионов.

Ранее мы писали, что Сальма потрясла сеть своими формами в бикини.